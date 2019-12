CBS bortviser 25 studerende - brød alkoholregler på introture

25 introvejledere på CBS er blevet bortvist midlertidigt. 44 andre risikerer også bortvisning.

25 studerende fra Copenhagen Business School (CBS) er bortvist midlertidigt, fordi de ikke har levet op til universitetets alkoholregler på introture.

Desuden har der været eksempler på grænseoverskridende adfærd og sexistisk sprogbrug. Det oplyser CBS i en pressemeddelelse.

De 25 studerende har været introvejledere på forløb for nye studerende, hvor de ifølge CBS valgte at "se stort" på universitetets regelsæt for introture.

CBS indførte i 2016 nye regler for introforløb efter en årrække, hvor der havde været grænseoverskridende adfærd på introture.

Reglerne betyder, at alle aktiviteter, der opfordrer til at drikke alkohol, er forbudt.

Desuden må der ikke må drikkes øl før klokken 17, og stærk spiritus er forbudt under hele introforløbet.

- Det er både beklageligt og skuffende, at vi nu midlertidigt må bortvise en større gruppe studerende, fordi de helt åbenlyst har overtrådt reglerne for introforløb på CBS, siger rektor Nikolaj Malchow-Møller.

- Vores regler er meget klare på dette område. Vores introvejledere har skrevet under på at overholde reglerne, men alligevel brudt dem. Det reagerer vi selvfølgelig på, siger han i pressemeddelelsen.

De studerende er bortvist i en-to eksamensperioder. Det betyder for nogle af de bortviste, at de først kan vende tilbage i september 2020.

Sagen startede, efter at studerende på introturene i år henvendte sig til CBS og fortalte, at reglerne om alkohol ikke blev overholdt. Desuden fortalte flere om "uacceptabel adfærd".

Efterfølgende har alle de studerende på introturene kunnet deltage i en evaluering, og den har afsløret "flere problemer".

På bagkant af evalueringen har yderligere 44 introvejledere fået et høringsbrev, og de risikerer også at blive bortvist. Det ventes afgjort i januar.

CBS har på baggrund af sagen besluttet, at introforløbet - herunder hytteturene - skal have et servicetjek.

Det skal munde ud i et nyt koncept for forløbene, som kan tages i brug ved studiestarten i august næste år.

/ritzau/