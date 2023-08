CBS skal finde 55 millioner: Gennemfører sparerunde

Copenhagen Business School (CBS) skal i dette efterår igennem en sparerunde.

Uddannelsesinstitutionen fortæller, at der frem mod 2025 skal findes 55 millioner kroner på budgetterne, og at der af samme årsag vil skal spares lønkroner.

- Det er trist og meget beklageligt, at vi er nødsaget til at reducere i antallet af medarbejdere. Men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at finde besparelserne andre steder, siger Nikolaj Malchow-Møller, der er rektor.

Ledelsen er i samarbejde med blandt andet tillidsrepræsentanter nået frem til, at driftsomkostningerne kan reduceres med 10 millioner kroner, mens de resterende 45 millioner ryger fra lønbudgettet.

- Vi håber, at en stor del af reduktionerne kan ske ved hjælp af naturlig afgang, seniorordninger og frivillige fratrædelser, men vi kan desværre ikke garantere, at vi kan nå i mål via disse foranstaltninger, siger Nikolaj Malchow-Møller.

Det er stigende omkostninger og indtægter, som ikke følger med i samme tempo, der lægger pres på budgetterne.

Samtidig betyder de stigende renter, at CBS ikke kan optage lån i egne bygninger i samme omfang som planlagt.

Besparelserne får ingen betydning for dette års optag af studerende.

