Center ser forøget risiko for cyberangreb mod Danmark

Risikoen for cyberangreb mod Danmark er forøget, oplyser Center for Cybersikkerhed (CFCS).

Derfor har centeret hævet trusselsniveauet fra lavt til middel, oplyser centeret i en pressemeddelelse.

Det er aktivistiske cyberangreb udført i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, der får centeret til at øge trusselsniveauet.

Prorussiske cyberaktivister står ifølge centeret bag en række cyberangreb mod vesteuropæiske Nato-lande.

Og det er også herfra, truslen mod Danmark kommer, vurderer centeret.

Den forøgede risiko betyder, at danske virksomheder og myndigheder på kort sigt kan blive ramt af cyberangreb.

- CFCS vurderer, at det er muligt, at særligt prorussiske hackere vil gå efter mål i Danmark, skriver centeret.

- Det er en ændring af trusselsbilledet sammenlignet med de seneste år, hvor CFCS har vurderet, at cyberaktivister ikke har udvist intention om at ramme danske mål, hedder det.

Centeret nævner, at prorussiske aktivistgrupper eksempelvis har angrebet virksomheder og myndigheder i Polen, Tjekkiet og Estland.

Angrebene kan antage forskellige former. Det kan blandt andet være i form af angreb mod myndigheders hjemmesider, banker og tv-stationer, skriver centeret.

Men angrebene kan også finde sted i form af hacking af materiale, der efterfølgende lækkes.

Truslen kommer ifølge centerets vurdering ikke udelukkende fra prorussiske aktivistgrupper.

Den kan også komme fra antirussiske grupper, eksempelvis hackere, som samarbejder med hackernetværket Anonymous.

- Antirussiske hackere, såsom hackere affilieret med Anonymous, kan være interesserede i enten at straffe organisationer med tilknytning til Rusland eller straffe mål i lande, som de mener, ikke gør nok for at støtte Ukraine eller sanktionere Rusland, skriver centeret.

Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste og har til opgave at rådgive og hjælpe myndigheder og virksomheder med at ruste sig mod digitale angreb.

