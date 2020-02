Central person i DF's apparat stopper efter 15 år

Søren Søndergaard har siden 2005 været ansat i Dansk Folkeparti som både valgchef, pressechef og kampagnechef.

Dansk Folkepartis pressechef, Søren Søndergaard, stopper efter at have været ansat i partiets apparat siden 2005. Det skriver Berlingske.

Søren Søndergaard har været en helt central figur i Dansk Folkeparti (DF), hvor han har været ansat som både kampagnechef, valgchef - og senest pressechef.

Beslutningen om at stoppe er hans egen, fortæller han.

- Det er et par år siden, at jeg gav udtryk for, at jeg ikke skulle være pressechef for evigt, og at valgkampen i juni skulle være min sidste, siger han til Berlingske.

Søren Søndergaard har været en uomgængelig figur i Dansk Folkeparti i 15 år. Og sammen med Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup har han udgjort rygraden i partiet.

Alligevel har beslutningen været længe undervejs, siger han.

- Jeg har jo også været kampagnechef og valgchef, og det hele i én pakke. Det har været rigtig godt, men det medfører også mange arbejdstimer, og det har været et virkelig stort ansvar, siger Søren Søndergaard til Berlingske.

- Så jeg sagde, at jeg gerne ville bruge min erfaring og min viden om politik og Dansk Folkeparti på en anden måde, tilføjer han.

Hans afløser bliver Jesper Beinov, der er tidligere særlig rådgiver for forhenværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V). Han har desuden en fortid som redaktør på blandt andet Berlingske.

Det er endnu ikke afklaret, hvad Søren Søndergaards nye rolle skal være, når han stopper 24. februar.

Men det er planen, at han fortsat skal have kontor på Christiansborg, skriver Berlingske.

Søren Søndergaard er uddannet journalist og har ud over DF været ansat som redaktør, direktør, redaktionschef ved blandt andet Søndagsavisen.

/ritzau/