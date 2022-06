To centrale embedsfolk får advarsler i Støjberg-sag

To embedsmænd har fået disciplinære advarsler for deres rolle i sagen om tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjbergs ulovlige instruks.

Det viser en aktindsigt, som Altinget har fået hos Justitsministeriet.

Advarslerne er en del af historien om Inger Støjberg, som i 2016 gav en instruks om, at asylpar, hvor den ene part var mindreårig, skulle adskilles - også selv om der ikke havde fundet en konkret og individuel vurdering sted.

Lykke Sørensen er den ene af de to embedsmænd, som har fået en disciplinær advarsel. Hun var chefjurist i Støjbergs ministerium.

Den anden er Lene Vejrum, som var vicedirektør i Udlændingestyrelsen.

Med de nye afgørelser vurderer Justitsministeriet, at de to tjenestemænd ikke har levet op til tjenestemandsreglen om, at man "samvittighedsfuldt" skal overholde de regler, der gælder for ens stilling, og at man skal vise sig "værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver".

En advarsel er den mildeste af de disciplinære straffe, som en tjenestemand kan få for at have begået en tjenesteforseelse.

Og sagen får da heller ikke yderligere konsekvenser for de to, lyder det fra Rigspolitiet, hvor de begge er ansat i dag.

- Sagen er afgjort disciplinært med en advarsel og får derfor ikke yderligere konsekvenser for de pågældende, lyder det i en skriftlig kommentar til Altinget.

Lykke Sørensen er politidirektør, hvor hun i ledelsen rangerer lige under rigspolitichef Thorkild Fogde. Lene Vejrum er HR-chef.

Begge er uenige i Justitsministeriets ansvarsvurdering.

/ritzau/