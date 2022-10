Centraleuropæisk højtryk kan give 19 grader på fredag

Som følge af høje nattetemperaturer i oktober kan vi komme tæt på at slå rekorden fra 2006, siger meteorolog.

Efterårsferien er slut for de fleste, men i det mindste kan vi lune os ved tanken om for årstiden høje temperaturer senere på ugen. Faktisk kan sønderjyderne og midtsjællænderne være heldige at få helt op til 19 grader på fredag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen tidligt mandag morgen.

- Vi får fortsat ret lunt vejr i denne her uge, konstaterer han.

Dog skal et område med byger og køligere luft først lige passere landet mandag og tirsdag, hvor vejret bliver ret ustadigt med regn og byger og 12-15 grader.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Frank Nielsen kan der dog godt komme en pæn mængde sol tirsdag.

- Så bliver det igen varmere i løbet af ugen, hvor der kommer et højtryk fra Centraleuropa. Det betyder, at der strømmer lun luft over os - ja nærmest varm luft - fra syd, siger han.

- Det får vi rigtigt at mærke torsdag og fredag, hvor vi lokalt kan få op til 19 graders varme og ikke særlig meget regn, tilføjer han.

Ifølge meteorologen vil det være i Sønderjylland og på Midtsjælland, at der vil være størst chance for at opleve de varme temperaturer.

Og det er ikke kun om dagen, at temperaturerne vil ligge i den høje ende. Det gør de også om natten, hvor der ventes mellem 10 og 13 grader det meste af ugen.

- Nu er måneden jo ved at lakke mod enden, og så kan vi se på, hvad gennemsnitstemperaturen har været, siger Frank Nielsen.

- Og det ser altså ud til at blive en af de varmere oktobermåneder, fortsætter han.

Ifølge tal fra DMI lyder den hidtidige månedsrekord for den højeste gennemsnitstemperatur i oktober på 12,2 grader. Den rekord blev sat i 2006.

- I øjeblikket ligger vi på 11,3 grader, så vi når den nok næppe, men vi kommer tæt på, siger meteorologen.

Årsagen til den høje gennemsnitstemperatur for oktober i år er, at der især har været varmt om natten.

- Og det er jo kun godt for folk, der skal varme deres huse op, konstaterer Frank Nielsen.

/ritzau/