Ceremoni for prins Henrik: Man kunne høre en knappenål falde

Omtrent 200 indbudte var mandag til mindehøjtidelighed for prins Henrik i Christiansborg Slotskirke.

En mindehøjtidelighed for prins Henrik for omtrent 200 særligt indbudte fandt mandag over middag sted i Christiansborg Slotskirke.

Her var nære venner, gudbørn, protektioner og andre inviteret for at tage afsked med prinsen.

Et af prins Henriks over 60 protektorater var Røde Kors i Danmark, hvor Anders Ladekarl er generalsekretær.

- Vi havde en meget højtidelig stund i kirken, hvor 200 mennesker kunne stå så stille, at man kunne høre en knappenål falde til jorden, siger Anders Ladekarl.

I kirken blev der spillet musik for de indbudte.

Over de seneste dage med castrum doloris har operasangere, organister og andre musikere spillet værker af blandt andre Vivaldi og Bach samt flere danske salmer.

Castrum doloris betyder på latin en sørgeforhøjning. På forhøjningen står den lukkede ligkiste til offentlig skue.

Efter mindehøjtideligheden gik de indbudte videre til fløjlsgemakket i Christiansborg.

Her var der "en mere afslappet stemning", fortæller Anders Ladekarl.

- Her fortalte folk hinanden gode historier om prinsen. Vi delte nogle af de fantastiske oplevelser, som vi i fællesskab har haft med den morsomme og kærlige mand, som prinsen var, siger Anders Ladekarl.

Prins Henrik gik bort tirsdag aften i sidste uge på Fredensborg Slot. Han blev 83 år.

Bisættelsen finder sted tirsdag klokken 11.

/ritzau/