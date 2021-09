Champagnesejr til Druk og dobbelt cadeau til Birthe Neumann

Der er endnu en grund til at poppe champagnen for filminstruktør Thomas Vinterberg og resten af holdet bag "Druk".

Ikke nok med at "Druk" tidligere på året fik verdens fornemmeste filmpris, Oscaren, så har den også vundet det danske publikums gunst.

"Druk" er nemlig kåret som Årets Danske Film til Svend Prisen, som er tv-seerne og biografgængernes hyldest til det bedste inden for dansk underholdning.

Også filmens frontmand foran kameraet, Mads Mikkelsen, bliver belønnet. Han er ifølge publikums stemmer Årets Mandlige Skuespiller.

Den kvindelige pendentpris tager Trine Dyrholm for sin præstation krigsfilmen "Erna i krig".

Mens de to altså får en pris hver, så er der hele to statuetter til Birthe Neumann.

Den 74-årige skuespillerinde får Svend Hædersprisen for sin lange, glorværdige karriere over fem årtier. Det er den eneste kategori, som er uden for afstemning, men i stedet vælges af en jury.

Og det er ikke kun dem, hun imponerer. Ifølge seerne er hun Årets Danske Skuespiller i en Tv-serie for sin rolle som fru Fjeldsø i "Badehotellet".

TV2's gedigne seersucces markerer også sin status ved at hjemtage statuetten for Årets Danske Tv-dramaserie.

Foruden priser til de etablerede navne er der også en flot anerkendelse til den fremadstormende stjernespire Andrea Heick Gadeberg.

Det 22-årige talent, som har udmærket sig i Anders Thomas Jensens actionkomediedrama "Retfærdighedens Ryttere", er nemlig kåret til Årets Håb.

Det er 17. gang, Svend Prisen bliver uddelt og anden gang med entertainer Martin Brygmann som vært.

Det særlige ved Svend Prisen er, at det suverænt er publikum, der vælger aftenens vindere i de regulære kategorier.

De nominerede film er valgt ud fra antal solgte billetter, og så har en jury udvalgt de nominerede skuespilpræstationer fra de 14 film.

/ritzau/