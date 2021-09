Chef-exit varsler svær fremtid for DR's drama

Det var meningen, at den skulle gå "Krøniken", "Rejseholdet" og "Borgen" i bedene og samle danskerne foran tv'et uge efter uge.

Serien om Leonora Christina Ulfeldt blev præsenteret som en stor satsning fra Danmarks Radio, men den er stødt på grund og er i bedste fald udskudt med flere år.

Det får nu konsekvenser hos DR, hvor dramachef Christian Rank stopper.

Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge, siger, at der er brug for "en ny start" for, at DR kan gribe mulighederne på fiktionsområdet i fremtiden.

- Der har været uenigheder, og det er helt tydeligt, at der skal ske noget, for at tilliden kan genetableres. Derfor vurderer jeg, at det mest rigtige er en frisk start for en ny dramachef, og det kan Christian også godt forstå, siger han.

Spørgsmålet er, hvem der kan gøre det. Det er en bunden opgave for Danmarks Radio som public service-koncern at samle danskerne - i hvert fald at forsøge på det - men den målsætning bliver stadig mere udfordret.

Det hjælper ikke, at streaminggiganter har gjort deres indtog og serverer programmer med milliardbudgetter i ryggen når som helst med et enkelt tryk på fjernbetjeningen, mener mediekommentator Lasse Jensen.

- Det bliver sværere og sværere, og vi ved godt hvorfor - vandringen fra flow-tv til streaming og udbuddet.

- Det sætter DR under et pres, og det er et meget vanskeligt og kompliceret pres, fordi du skal skræve over både streaming og flow, siger Lasse Jensen.

I 2017 fik DR stor succes med "Historien om Danmark", men her var der tale om en dokumentarisk serie med dramatiske fiktionelle gengivelser.

Tilbage i 2014 lavede DR den historiske dramaserie "1864", som havde et fint seertal, men til gengæld fik kritik for at forvanske historien.

- Der er mange eksempler på, at det er lykkedes. Men det ligger jo nogle år tilbage.

- Alle ved, det er dyrt at lave drama, og det er dyrt at lave historisk drama, siger Lasse Jensen.

Rasmus Glenthøj beskæftiger sig med dansk og skandinavisk historie på Syddansk Universitet. Han kan i ly af den aktuelle sag også godt blive bekymret for fremtiden for de store dramaserier.

- Når den største mediekoncern herhjemme ikke er i stand til at løfte det her, så er der jo ingen, der kan. Og så er det de amerikanske giganter, der overtager.

- Har du så overhovedet længere nogen, der kan formidle en dansk eller skandinavisk historie?, spørger han.

Glenthøj har selv medvirket i "Historien om Danmark" og "Grænseland". DR kan, mener historikeren, stadig samle et publikum, og det gør ham endnu mere trist over, at historien om Leonora Christina er kuldsejlet for nu.

- I forhold til at formidle dansk historie til den danske befolkning er sådan nogle satsninger i udgangspunktet fantastiske. De skaber en historie, en interesse og en bevidsthed. Så det er jeg da oprigtig ked af.

Hos DR erkender Henrik Bo Nielsen udfordringen.

- For bare 10-15 år siden stod DR Drama et sted, hvor vi var de eneste, der havde en stor portefølje af dramaserier på det her niveau. Nu oplever vi, at der er mange udbydere og en voldsom prisstigning i markedet, siger han.

/ritzau/