2021 står som en milepæl i ufologiens nyere historieskrivning: Sidste sommer udsendte Pentagon en rapport, der slår fast, at der er noget deroppe, vi ikke kan forklare karakteren af. Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, er blevet overbevist. Præcist om hvad, ved han dog endnu ikke

Chef i Forsvaret: Jeg har ikke et budskab, men UFO’er et interessant fænomen, vi skal holde øje med

Så blev det alligevel 1-0 til sølvpapirshattene. Ufoer – eller uaper, som de nu betegnes i USA ( unidentified aerial phenonema) – er ikke længere at afvise som luftrummets Loch Ness-uhyrer eller yetier.

Det amerikanske militær har i årtier indsamlet og analyseret videooptagelser, radarspor og øjenvidne-observationer, og den 25. juni sidste år udsendte en uap-taskforce under det nationale efterretningskontor deres entydige konklusioner i en – i visse kredse med længsel ventet – rapport.

Her slår analytikerne fast, at der i 143 af 144 indrapporterede tilfælde har været tale om observationer af flyvende objekter med bevægelsesmønstre, der er i modstrid med alle kendte fysiske lovmæssigheder.

For major Karsten Marrup blev året også en markør for et ”før” og et ”efter”. Det skete dog allerede cirka et halvt år tidligere end udgivelsen af Pentagon-rapporten, da han som chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet blev inviteret til at medvirke i en podcastserie på DR – ”Flyvende tallerken”. I øvrigt sammen med en række andre kapaciteter, hvis faglighed og seriøsitet, der heller ikke hersker diskussion om. Det fik ham til at læse op på lektien.

Karsten Marrup. Født i 1970. Major og chef for Center for luftoperationer, Forsvarsakademiet. Foto: Privatfoto

2021 var et skelsættende år for ufo-interesserede, ikke mindst med udgivelsen af Pentagons rapport. Også for dig.

”Jeg havde ikke selv som sådan interesseret mig for fænomenet tidligere, men jeg skal da lige love for, at det kom jeg til. Derfor var det også med bange anelse, at jeg læste rapporten – kunne det her overhovedet bruges til noget? Men det er en seriøs og meget klar rapport, der opsummerer alt det nyeste af det, man har observeret i forhold til ufoer. Jeg er derfor ret glad for rapporten, der på kun ni sider – endda minus en forside og en bagside – beskriver konkret, at der uden tvivl flyver noget rundt deroppe, som vi ikke kan sige, hvad er.”

Er det noget, vi skal være opmærksom på i forhold til det danske luftrum?

”Rapporten handler alene om observationer og data fra USA, og vi ved, at det amerikanske militær længe har beskæftiget sig med ufoer. USA har som supermagt en ambition om at være førende på våbenteknologi og forholder sig derfor til alle former for trusler og andre udfordringer i sit luftrum. De råder desuden over mere avanceret overvågningsudstyr, end vi gør. Endnu. Næste år får det danske forsvar nye kampfly, og på et lidt senere tidspunkt kommer der også bedre luftrumsovervågningsudstyr. Men indtil videre er ufoer ikke noget, jeg som sådan har en professionel relation til.”

Det er heller ikke noget, vi skal være bange for?

”Det er ikke min opfattelse. I populærkulturens film handler ufoer godt nok ofte om invasioner fra det ydre rum, og der er blevet sat lighedstegn mellem ufoer og rumvæsener, der vil os det ondt. Men det er vel dybest set, fordi vi altid er tilbøjelige til at frygte det ukendte. Men hvis det her fænomen har eksisteret i meget lang tid, uden at vi er blevet invaderet, hvorfor skulle det så udgøre en trussel lige nu?”.

Godt! Men hvad taler vi egentlig om, når vi taler om ufoer? Er det besøg fra en anden planet eller galakse? Fra en anden tid? Eller fra en anden dimension? Det er blandt andet de muligheder, nogle ufologer foreslår.

”Jamen, de forslag er jo alle – ja, undskyld – lige vanvittige! Det, rapporten fra Pentagon alene afdækker, er, at der er tale om en teknologi, vi ikke forstår. De bevægelsesmønstre, de flyvende objekter har, kan vi ikke genkende. Skal noget kunne flyve, skal det enten have vinger eller være konstrueret som en luftballon. Eller have en kraftig varmeudladning som ved opsendelsen af en raket. Men disse objekter, der er blevet registreret fra flere forskellige skibe og fly, eller som radarspor – og som nogle gange sideløbende er blevet observeret af øjenvidner – har ikke den karakter.

De kan tilsyneladende ophæve tyngdekraften og accelerere fra 0 til supersonisk hastighed på et splitsekund og for eksempel bevæge sig fra meget høj højde i luftrummet til havets overflade på næsten ingen tid. Eller de kan stå helt stille i luften. Det er dét, jeg finder fascinerende, og jeg bruger ikke så megen tankekraft på at spekulere i, hvor det kommer fra. Jeg har ikke et budskab, men ufoer er et interessant fænomen, vi skal holde øje med.”

Du har heller ikke brug for at forestille dig, at der er tale om et udtryk for intelligens, der fremtræder i en eller anden materialiseret form?

”Det gør det jo allerede, da der kan observeres objekter i luftrummet. Det gør det plausibelt at konkludere, at der er ’noget’ derude. Men som sagt: Tanken om, at det er rumvæsener, forekommer mig ikke nødvendigvis som den mest logiske forklaring.”

Er du også fascineret af tanken, at det måske slet ikke er os her på Jorden, der er centrum i universet?

”Ja, vi har idéen om, at vi er Guds yndlinge, men måske er det meget godt at forstå, at vi bare udgør en mikrodel af et kæmpemæssigt kosmos. Og at disse flyvende objekter måske slet ikke er specielt interesserede i os, men bare bevæger sig ind i vores luftrum indimellem.”

Hvordan reagerer folk, når du fortæller om ufoer – eller uaper, som de jo er omdøbt til at hedde.

”Jeg er selv meget tilfreds med betegnelsen ufo, da den direkte kan oversættes til dansk: uidentificeret flyvende objekt. Hvorimod uap – unidentified aerial phenonema – gør det vanskeligere. Men det er rigtigt, at ufobetegnelsen er stigmatiseret og leder tankerne hen på sølvpapirshatte og nørder. Men da jeg medvirkede i podcasten på DR, var der flere kolleger på Forsvarsakademiet, der sagde, at de allerede havde lyttet til serien med interesse. Og der er endnu ingen, der har rynket på næsen ad det, jeg siger. Så der er da sket noget de seneste år, og selvom jeg som udgangspunkt ikke beskæftiger mig med ufoer på mit arbejde, har jeg ikke det mindste problem med at udtale mig om fænomenet og den seneste dokumentation med min professionelle baggrund fra flyvevåbnet.”