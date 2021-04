Chefer i Udlændingestyrelsen skulle have stoppet instruks

Instrukskommission konkluderer, at Udlændingestyrelsen skulle have stoppet instruks om at adskille asylpar.

Udlændingestyrelsen skulle have stoppet udførslen af den ulovlige instruks.

Det skriver Instrukskommissionen i sin sidste delberetning mandag.

Der er grundlag for, at to chefer "drages til ansvar", lyder det.

Det drejer sig om daværende vicedirektør Lene Linnea Vejrum og kontorchef Ditte Kruse Dankert.

Kommissionen skriver, at de to chefer har tilsidesat deres tjenstlige pligter som embedsmænd "i anledningen af modtagelsen af instruksen og den efterfølgende administration af ordningen".

Selve den ulovlige instruks består blandt andet af to telefonopkald fra en afdelingschef i Udlændingeministeriet til Lene Linnea Vejrum i Udlændingestyrelsen.

Her blev Udlændingestyrelsen bedt om at handle imod loven i adskillelser af asylpar. Instruksen blev herefter iværksat, hvilket Lene Linnea Vejrum og Ditte Kruse Dankert var med til.

Ditte Kruse Dankert var på medhør i det ene opkald.

De to gjorde dog "visse bestræbelser på at bringe den ulovlige tilstand til ophør".

Men kommissionen vurderer, at det ikke var tilstrækkeligt. De skulle have sagt fra over for den "klart ulovlige" instruks.

Lene Linnea Vejrum og Ditte Kruse Dankert vurderes at kunne drages til disciplinært ansvar, fordi de begge stadig er ansat af staten. Vejrum er HR-direktør i Rigspolitiet, mens Dankert fortsat er kontorchef i Udlændingestyrelsen.

Kommissionen vurderer også, at de kan drages til ansvar for "tilsidesættelse af sandhedspligten".

Det er sket i forbindelse med en besvarelse af et udvalgsspørgsmål, hvor Folketinget blev vildledt.

Også tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Tanja Franck får i beretningen kritik for "sin rolle i relation til ordningens administration".

Her har hun handlet i strid med de pligter, der gælder for embedsværket.

Instrukskommissionen blev nedsat til at gennemgå sagen og har kaldt instruksen om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, for "klart ulovlig".

Den har konkluderet, at daværende udlændingeminister Inger Støjberg blev advaret af embedsmænd. I februar stemte et flertal for en nedsættelse af den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien mod Støjberg, der har forladt Venstre.

/ritzau/