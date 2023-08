Cheflæge: Beredskabet er skruet op for at være klar til fulde gymnasieunge

Marianne Sjølin Frederiksen, cheflæge, Herlev Hospital

Skolestart på gymnasier kan være et møde med en voldsom drukkultur, og Herlev Hospitals børne- og ungemodtagelse har fredag i denne uge kaldt ekstra personale ind, fordi flere tusind unge mødes i Dyrehaven for at fejre gymnasiestart