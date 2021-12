Chefredaktør: Tak til læserne efter endnu et voldsomt corona-år

For et år siden var det svært at forestille sig, at 2021 skulle blive så præget af coronasmitte og nedlukninger, som året blev. Her på avisen arbejdede de fleste medarbejdere hjemmefra, da året begyndte, og desværre er de netop her ved årets slutning igen begyndt at arbejde hjemmefra. Det er en udfordring at sammensætte en avis hver dag på denne måde, men det lykkes heldigvis.