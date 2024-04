Chokeret borgmester var ikke orienteret om slagterilukning

Ringsteds borgmester, Klaus Hansen (V), havde gerne set, at Danish Crown havde orienteret om torsdagens lukning af virksomhedens slagteri i Ringsted i forvejen.

Meldingen kom nemlig som et chok, da borgmesteren modtog den torsdag morgen.

Det siger han til Ritzau.

- Det var en ganske forfærdelig nyhed, fordi det kommer til at berøre så mange medarbejdere, og det er byens suverænt største private arbejdsplads.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg ved godt, at det er en virksomheds ret at håndtere det på den måde, men for os havde det virkelig været skønt, hvis vi havde vidst det lidt i forvejen, siger Klaus Hansen.

Slagteriets lukning betyder, at 1200 medarbejdere nu skal finde et nyt arbejde.

Så det handler nu for Klaus Hansen om at få skabt et overblik over, hvilke konsekvenser det kommer til at få, og hvor kommunen står.

- På den korte bane kan vi risikere, at der er rigtig mange af medarbejderne, der kommer til at stå uden arbejde. Derfor er det vigtigt for os at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem videre i et nyt job.

Det er dog for tidligt at sige, om der vil være ledige arbejdspladser til de mange medarbejdere andre steder i kommunen, siger han.

- Det bliver et arbejde, som vi først og fremmest skal håndtere med vores arbejdsmarkedscenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det kommer også til at ske i samarbejde med de faglige organisationer, Danish Crown og de virksomheder, vi har i kommunen, hvor vi kommer til at appellere til, at de skal prøve at hjælpe os med at skaffe beskæftigelse til så mange medarbejdere som muligt, siger han.

Danish Crown vil trods lukningen skabe op mod 300 nye stillinger på virksomhedens slagterier i Horsens, Herning, Vejen og Blans.

Og det glæder Klaus Hansen på bagkant af torsdagens melding.

- Jeg er glad for, at der er kommet en udmelding fra Danish Crown om, at man vil gøre, hvad man kan, for at hjælpe medarbejderne på vores slagteri og give dem forgang på andre slagterier, siger han.

Danish Crown lukkede i løbet af 2023 sit slagteri i Sæby, hvilket kostede flere hundrede ansatte jobbet.

/ritzau/