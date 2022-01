Christel Schaldemose (S): Selvfølgelig er vores asylpolitik socialdemokratisk

Torsdag deltog udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en høring i Europa-Parlamentet om Danmarks beslutning om at fratage syrere opholdstilladelsen, og om ambitionen om at oprette et modtagecenter for asylansøgere uden for Europas grænser. Der var hårde ord rettet mod ministeren, og nu svarer Socialdemokratiets gruppeformand i Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, på kritikken.

Christel Schaldemose, der var hård kritik af Mattias Tesfaye torsdag – også fra andre europæiske socialdemokrater. Hvor uenige er I om asylpolitik i den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet?

Det er en kendt sag, at vi europæiske socialdemokrater står forskellige steder i synet på udlændingepolitik, og det er ikke alle, som er enige med os i Danmark. Det er afgjort noget, vi diskuterer. Man skal dog huske på, at vi i Danmark gennem mange år har debatteret udlændingepolitik på en mere direkte facon end i mange andre lande.

Er Det Progressive Forbund af Socialdemokrater den rigtige gruppe for jer?

Artiklen fortsætter under annoncen

Absolut. Vi hører hjemme i den socialdemokratiske gruppe, fordi vi deler grundlæggende værdier, og fordi vi deler mange af løsningerne på forskellige udfordringer i forhold til for eksempel klimaet og tech-giganter. Og så er der udlændingeområdet, hvor vi måske ikke er så tætte på hinanden.

Kritikere mener, at Danmark har mere til fælles med Ungarn og Polen end Sverige og Holland på udlændingeområdet?

Det er forkert. Danmark er et retssamfund, det er helt indiskutabelt. Omvendt er der kæmpe udfordringer med det ungarske retssystem. Det er en meget polemisk måde at udtrykke sin kritik på, som jeg heldigvis ikke hører særlig ofte. Alle ved, at Danmark er en retsstat, og at eksempelvis Ungarn ikke er. Det ved man også godt i Europa-Parlamentet.

Cyrus Engerer, der er socialdemokratisk EU-parlamentsmedlem fra Malta, afviste over for Mattias Tesfaye, at der er noget som helst socialdemokratisk over den danske hjemsendelsespolitik. Har han ret i det?

Når man ikke har meget taletid, bliver det nok sat lidt på spidsen. Cyrus Engerer er ikke enig i det, vi gør, men der er mange måder at gøre tingene på i Europa. Selvfølgelig er vores politik socialdemokratisk, for vi er socialdemokrater, og politikken er lavet af os. Tager man et land som Portugal, der også har en socialdemokratisk premierminister, vil de gerne have flere flygtninge, blandt andet til arbejdskraft i landbruget. Og det er så socialdemokratisk politik i Portugal.

Danmark blev torsdag også truet med at blive smidt ud af Dublin-forordningen. Men virker den overhovedet, for det er langt fra unormalt, at flygtninge og migranter rejser igennem flere EU-lande, før de søger asyl i et land?

Egentlig betyder Dublin-forordningen, at man skal registreres og have sin sag behandlet i det EU-land, man først kommer til. Den del virker ikke, og jeg tror ikke, at der er nogle lande i Europa, som har noget at lade hinanden høre på det punkt. Den del, som virker ganske godt, er, når en flygtning har fået sin sag behandlet i et land og tager videre til et andet land og forsøger sig der. Så bliver de sendt tilbage til det land, hvor de er registreret først. Der er mange trusler i politik, som aldrig bliver ført ud i livet, og jeg er overbevist om, at vi nok skal finde fælles løsninger på asylområdet, selv om det er en svær sag at blive enige om.

Det hollandske parlamentsmedlem Sophia in ’t Veld ville gerne vide, hvordan Mattias Tesfaye dog kan sove om natten. Har du selv problemer med at sove om natten?

Nej, det har jeg ikke. Jeg sover fint. Men det gælder for både mig, Mattias Tesfaye og alle andre socialdemokrater, at ingen af os bryder os om, at mennesker er nødt til at flygte fra deres hjemland. Vi er vældigt optagede af at gøre en indsats for, at de kan få et godt liv. Vi vil gerne hjælpe mennesker, og det er blot et spørgsmål om, hvordan vi gør det, og hvor vi gør det henne. Vi vil faktisk gerne hjælpe endnu flere end nu, hvilket er en af grundene til, at vi ser på, om man kan hjælpe flere ved at gøre det uden for Europa.