Christian Eriksen og corona dominerer danskernes søgevaner i år

Det er især coronapandemien og coronatest, som danskerne har interesseret sig for i år - og så selvfølgelig fodbold.

Det er i hvert fald i høj grad det, som der er blevet søgt på på søgemaskinen Google.

Det skriver Google i en pressemeddelelse.

De tre mest søgte ord på søgemaskinen da også i den retning.

"EM" var det som danskerne havde søgt mest på. Derefter fulgte "coronatest" og "Christian Eriksen".

Christian Eriksen var ifølge det franske nyhedsbureau AFP også det tredjemest søgte efter på Google i Storbritannien, efter at han kollapsede på banen, da Danmark spillede en EM-kamp mod Finland i Parken i København.

Ellers bestod top-10 over søgninger blandt andet af "indefrosne feriepenge", "coronapas" og "Albert Dyrlund".

Albert Dyrlund var en dansk youtuber, der mistede livet under en tur til Italien tidligere på året.

Google undersøger også, hvilke spørgsmål der bliver stillet på søgemaskinen oftest.

Og med et kommunalvalg i november er det måske ikke så mærkeligt, at det, som allerflest danskere ville have svar på, var, hvem de skulle stemme på.

Andre populære spørgsmål til søgemaskinen var, "hvornår kan jeg blive vaccineret?", og "hvad er klokken i Tokyo?".

Af udenlandske personer søgte danskerne mest på "Alec Baldwin".

Baldwin var i oktober involveret i et skudepisode på filmsettet for westernfilmen "Rust", som han skulle spille hovedrollen i.

Filmfotografen Halyna Hutchins døde i forbindelse med episoden.

Skuespilleren holdt en Colt-revolver, da den gik af. Revolveren viste sig at være ladt med skarp ammunition.

Anden- og tredjepladsen blev indtaget af henholdsvis den amerikanske præsident, Joe Biden, og den britiske prins Philip, som døde i april.

Google måler ikke nødvendigvis de søgninger, der er foretaget flest af - her vil søgeord som Facebook, YouTube og så videre nemlig altid være i top.

Derfor laves undersøgelsen ud fra de søgeord, der er steget mest i popularitet - eller dem, som trender, som Google kalder det.

/ritzau/