Dansk Flygtningehjælp fyrer sin generalsekretær

Behov for ny ledelsesprofil får Dansk Flygtningehjælp til at fyre generalsekretær Christian Friis Bach

Christian Friis Bach er onsdag blevet fyret som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp efter 18 måneder på posten.

Den øverste ledelse i organisationen - forretningsudvalget - ser behov for en anden ledelsesprofil.

Det fortæller Agi Csonka, der er forkvinde for forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp.

Christian Friis Bach har været i spidsen for Dansk Flygtningehjælp siden november 2017. Han stopper dags dato.

- Christian er meget inspirerende og har rigtig mange gode idéer og visioner. Han er har været en rigtig god ambassadør udadtil.

- Vi står i en situation, hvor vi brug for at udvikle vores organisation og samtidig sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere, så de kan levere tryghed, mad og husly ude i verden, siger forkvinde Agi Csonka.

Spørgsmål: Har der været dårligt arbejdsmiljø under Christian Friis Bach?

- Der har været sat meget i gang under Christian Friis Bach. Vi er blandt de bedste tre ngo'er (ikkestatslige organisationer, red.) i verden, og den position vil vi gerne bevare.

- Det kræver en knivskarp balance mellem at være professionel og effektiv og samtidig sikre, at medarbejderne får løst deres opgaver. Vi har taget bestik af situationen og mener, at vi skal have en anden profil, siger Agi Csonka.

Christian Friis Bach har ikke ønsket at stille op til interview.

I en sms henviser han til et opslag på Facebook, hvor han skriver, at Dansk Flygtningehjælp gennem de seneste år har haft store udfordringer.

Udfordringerne har relateret sig til økonomien, et nyt it-system og den politiske udvikling.

- I en sådan proces er det afgørende at få alle til at stå sammen - fra det nye forretningsudvalg til frontlinjemedarbejderne i Yemen og Afghanistan.

- Fyringen viser, at det ikke er lykkedes. Det er jeg ked af, men jeg ønsker Dansk Flygtningehjælp alt det bedste fremover, skriver han på Facebook.

Før sin ansættelse hos Dansk Flygtningehjælp var Christian Friis Bach hos FN.

Her var han undergeneralsekretær og leder af Unece, FN’s Økonomiske Kommission for Europa.

Tidligere har han været udviklingsminister i Helle Thorning-Schmidts (S) regering fra 2011 til 2013. Han repræsenterede De Radikale.

Desuden har den landbrugsuddannede Christian Friis Bach tidligere været fem år som international chef i Folkekirkens Nødhjælp.

Christian Friis Bach skriver på Facebook, at han fremover vil bruge mere tid på familien og for alvor forsøge sig som landmand.

HR-direktør i Dansk Flygtningehjælp Mads Egeskov Sørensen er udpeget som fungerende daglig leder. Der er ikke sat navn på en ny generalsekretær.

/ritzau/