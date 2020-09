Christiania dropper fødselsdag og julemarked

På trods af aflysninger grundet corona arbejder den gamle fristad på at finde en løsning for årets julemarked.

Christiania lukker ned og aflyser årets fødselsdagsfejring og julemarked.

Det skriver TV2 Lorry.

- Det er rigtig ærgerligt. Men vi har valgt at lukke Christiania helt ned i morgen (lørdag, red.). Det bliver ligesom i starten af coronakrisen, hvor vi igen sætter trådhegn op ved alle indgange, siger Risenga Manghezi, der er medlem af pressegruppen på Christiania, til TV2 Lorry.

Den gamle fristad fylder lørdag 49 år. Fødselsdagen bliver normalt fejret med deltagelse af godt 10.000 gæster.

Af frygt for, at der alligevel ville komme mange og fejre fødselsdagen til spontane fester, har Christiania ligeledes valgt at lukke fristaden helt ned fra lørdag klokken 8 frem til søndag klokken 8.

- Vi har sendt et brev ud til alle om, at vi har aflyst fødselsdagen, men vi frygter lidt, at vores venner stadig gerne vil komme og fejre dagen og måske selv tager øl med.

- Vi risikerer, at festerne kommer til at gå lige til kanten, så derfor vil vi gerne være på den sikre side og lukker alle indgange fra klokken 8 lørdag morgen, siger Risenga Manghezi til TV2 Lorry.

Det er dog ikke kun Christianias fødselsdag, der er blevet aflyst på grund af frygten for coronasmitte.

De seneste 40 år har Den Grå Hal været centrum for et populært og velbesøgt julemarked.

Men det bliver heller ikke til noget i år, oplyser Risenga Manghezi.

Ifølge TV2 Lorry skyldes denne aflysning forsamlingsforbuddet, der betyder, at man må samles maksimalt 50 personer.

Risenga Manghezi siger, at man arbejder på at finde en anden løsning.

- Vi forsøger at rykke de samme boder udendørs. Så vi kan holde julemarked på en ansvarlig måde med masser af plads, hygge og varmelamper. Men vi ved endnu ikke, om det lykkes, siger hun til TV2 Lorry.

Også arrangementet Jul for Juleløse, der afholdes 24. december, er aflyst. Her deltager cirka 800 mennesker, som ikke har noget sted at fejre jul, hvert år.

/ritzau/