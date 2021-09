Christiania: Et eksperiment har overlevet mod alle odds – hvordan?

Da folketingsmedlem Bertel Haarder (V) første gang stillede op til et folketingsvalg i for Venstre i Thisted-kredsen i Nordjylland i 1973, var der stor, lokal forargelse over hippierne i Thylejren, over slumstormeres besættelse af Christiania i København og over kunstneren Jens Jørgen Thorsens Jesus-film. Haarder fortæller, at han som ung liberal styrvolt på et lokalt vælgermøde argumenterede varmt for, at problemet med Christiania ikke var alle de friheder, man tog sig i det sociale eksperiment. Problemet var, at alle andre danskere ikke kunne få de samme friheder.