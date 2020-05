Christiania genåbnet efter to måneder: Beboer har nydt stilheden

Christiania har været roligere end nogensinde før. Men hashsalget rykkede bare til nye steder, siger beboer.

I de seneste knap to måneder har beboerne på Christiania haft mere stilhed i baghaven, end de nogensinde har haft.

Turister, politi og hashsælgere har holdt sig væk, siden beboerne i fristaden i marts besluttede at lukke Christiania under coronavirussets udbrud i landet.

Lørdag klokken 12 genåbnede Christiania, og det er under lidt anderledes forhold, fortæller Bente Morén, der bor i centrum af Christiania og er medlem af fristadens økonomigruppe.

Pusher Street består for nuværende ikke længere af boder, og hashsalget er ikke længere synligt. Bente Morén har samtidig nydt roen.

- Det har været rart, og det har givet ro både i hovedet og i maven. Men jeg bor også i downtown, hvor der normalt er en turiststrøm forbi min have, og jeg har oplevet politiet komme stormende forbi.

- Så på den måde har det været rart, at det hele har været lukket, siger Bente Morén.

Lukningen kunne dog ikke vare ved, og det ønskede hun heller ikke.

- Nej, det kan vi ikke overleve på. Men det ville ikke generere mig, at man holdt fire ugers pause om året. Det ville måske være dejligt, siger hun.

En anden grund til, at hun byder genåbningen velkommen, er, at hashsalget under lukningen af Pusher Street flyttede ud i gaderne på Christianshavn ifølge Bente Morén.

Hun fortæller, at det har givet en masse ubehagelige oplevelser på Christianshavn.

- Der opstod ret hurtigt et marked derude, og nogle herinde fra stillede sig derud. Det fik vi hurtigt lukket, men så kom der alle mulige udefra, der har solgt, det de gerne ville sælge. Ingen har jo kontrolleret, hvad de havde i lommerne.

- De har været ubehagelige. De har tævet, snydt og stjålet fra folk. Det har været grimt at se, siger Bente Morén.

Hun mener, at salget i stor stil er foregået i blandt andet Bådsmandsstræde og Sankt Annæ Gade.

Nu kan salget rykke tilbage på Christiania, men det er under nye forhold.

- Det er et mere afdæmpet hashmarked, vi har valgt at have. Der er heller ingen boder, og det er ikke så tydeligt, siger Bente Morén, der vil lade det være op til hver enkelt at beslutte, hvad et afdæmpet hashmarked betyder.

Christianias beboere og butikker har desuden sørget for, at der er sprit, skilte og plakater på dansk, engelsk og arabisk fra sundhedsmyndighederne, ligesom det er afmærket, at folk højst må opholde sig ti personer samlet på de grønne arealer.

- Folk har været glade for at komme tilbage. De har set lykkelige ud og har smilet, siger Bente Morén.

/ritzau/