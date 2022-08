Christiania står ved en skillevej. På søndag skal christianitterne beslutte, om de vil sige ja til et tilbud fra regeringen, som indebærer, at der frem mod 2031 skal opføres 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden. For 67 millioner kroner får Christiania til gengæld muligheden for at købe den del af voldområdet og de boliger, som de i dag lejer af staten.

Kim Birkkjær Lund, hvad synes du som christianit om det tilbud, regeringen har lagt på bordet?