Christianitter er uenige om navneskift af Pusher Street

Det er endnu uvist, om Pusher Street på Christiania kommer til at skifte navn. Og christianitterne er heller ikke enige om et navneskift.

Det fortæller Hulda Mader, der er talsperson for Christianias pressegruppe.

- Nogle mener, at vi skal have et nyt navn, mens andre er nostalgiske og mener, at navnet er historisk, og at vi skal beholde det, siger hun.

Afgørelsen skal ske på et stort fællesmøde på Christiania, hvor der skal være flertal for beslutningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et muligt navneskift er kommet på tale, efter at det i august blev besluttet, at Pusher Street skulle være fortid. Lørdag er gaden blevet gravet op for at stoppe salget af hash.

De fleste beboere på Christiania vil ifølge Hulda Mader gerne have et nyt navn.

- Det betyder noget helt psykologisk, at vi ændrer navnet. Navnet siger jo meget om, hvad der er foregået hernede, og det er måske det, vi skal væk fra, siger hun.

Hulda Mader foreslår selv, at gaden skal hedde "Galaksevej".

- Området bliver kaldt Mælkevejen, og det er her, at blandt andet Stjerneskibet, Venushuset og Karlsvognen ligger, så jeg synes godt, at det kunne hedde Galaksevej, siger hun.

Carlo Strange, der bor på Christiania, synes ikke, at gaden skal skifte navn.

- Jeg synes, at Pusher Street skal blive ved med at hedde Pusher Street, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der kan jo komme nye pushere - en pølsepusher, en madpusher eller en ølpusher. Det er jo en form for historie, som vi nu skal prøve at lave om på.

Hos politiet har man ikke en holdning til, om gaden skal skifte navn.

- Det gode er, at det er Christiania, der står for det her. Og hvis de beslutter i samarbejde med Københavns Kommune, at gaden skal hedde noget andet, synes jeg, det er ganske fint, siger Simon Hansen, der er leder af politiets operative indsats på Christiania.

Inden en beslutning bliver truffet, har alle christianitter mulighed for at komme med deres forslag til et nyt gadenavn.

Der er endnu ikke afsat et tidspunkt for fællesmødet, hvor christianitterne skal beslutte, hvad der skal ske med Pusher Street.

- Vi holder møderne, når der er brug for det, men et nyt navn til gaden er ikke det mest presserende lige nu. Det kommer til at tage den tid, det tager, siger Hulda Mader.

/ritzau/