Christianitterne siger ja til almene boliger på fristaden

Christianitterne har sagt ja, fordi det giver dem mulighed for at udvikle fristaden, fortæller talsperson.

Christiania har sagt ja til, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden i København frem mod 2031.

Det bekræfter talsperson for Christiania Hulda Mader over for Ritzau natten til mandag efter et fællesmøde i Den Grå Hal.

- Vi har sagt ja, fordi der er nogle ret kraftige ting, der sker, hvis ikke vi siger ja. Det var ikke særlig godt at sige nej, fordi så ville vi miste alle muligheder for at udvikle Christiania. Vi ville ikke have nogen økonomi til at udvikle Christiania, siger hun.

Med ja'et til et udspil fra regeringen får christianitterne blandt andet lov til at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, for 67 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

I praksis betyder opførelsen af de 15.000 kvadratmeter almene boliger, at cirka 300 nye beboere vil flytte ind på Christiania inden 2031.

Ja'et betyder også, at Christiania kan spare en lejeudgift på 6,5 millioner kroner om året. Derudover får christianitterne gode lånemuligheder, der gør, at de selv får mulighed for at bygge i fristaden.

- Vi er afhængige af, at staten kan garantere realkreditforeningerne det her lån, for realkreditforeningerne vil ikke give Christiania et lån, selv om vi i virkeligheden er grundejere. De synes ikke, at vi er stabile nok, så de vil ikke låne os penge, hvis ikke vi har statsgaranti, siger Hulda Mader.

Hun tilføjer, at det var et "ret stort flertal" af dem, der var til stede på fællesmødet, som sagde ja.

Det er dog ikke uden bekymringer, at christianitterne har sagt ja til regeringens udspil.

- Vi har da rigtig mange store bekymringer. Man forventer, at der bygges 15.000 etagemeter på et område, som måske er en tredjedel eller en femtedel af Christianias egentlige størrelse, siger Hulda Mader.

Hun påpeger samtidig, at området i forvejen er tæt bebygget.

- Vi vil gerne have nye christianitter, men det skal være mere jævnt fordelt, og det skal være mere organisk, siger hun.

/ritzau/