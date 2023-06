Mette Frederiksen vil savne Mette Gjerskovs glødende engagement

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykker stor sorg over partifællen Mette Gjerskovs bortgang.

- Mette Gjerskov er gået bort. Det har jeg i dag modtaget besked om med stor sorg. Jeg vil savne hende. Hendes store hjerte. Hendes høje latter og dybe stemme. Hendes internationale udsyn og hendes glødende engagement. På Socialdemokratiets vegne en kæmpe tak, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

- De varmeste tanker sender jeg i dag til Mettes familie, venner og pårørende.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) er "uendelig trist" over, at partifællen Mette Gjerskov er død.

Det skriver han på Twitter.

- Jeg har været stolt over at arbejde sammen med Mette, både i godt vejr og storm har Mette været enestående i sit udsyn, sin ordentlighed og den solidaritet, som har været hendes adelsmærke. Ære være hendes minde.

Familien til Mette Gjerskov, som er tidligere minister og medlem af Folketinget i denne periode, bekræftede hendes bortgang over for Ritzau tirsdag.

Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn, udtrykker stor sorg over tabet.

Han fremhæver Mette Gjerskovs politiske mærkesager.

- Hun havde et stort hjerte. Både politisk, hvor hun utrætteligt kæmpede for social retfærdighed og en grønnere fremtid. Og som kollega. Man kunne altid regne med Mette. Mine tanker går til Mettes pårørende, skriver han til Ritzau.

Skatteminister Jeppe Bruus skriver på Twitter:

- Utrolig trist over, at vores kollega Mette Gjerskov ikke er her mere. Altid godt humør og viljestærk. Ære været hendes minde.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, beskriver Mette Gjerskovs død som et stort tab.

- Vi arbejdede sammen som miljøordførere, og jeg kender hende som utrolig rar, varm og med en smittende humor. Hun var ægte som få på Christiansborg. Og det er et enormt tab, at hun ikke er her mere. Æret være hendes minde, skriver hun på Twitter.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, satte pris på Mette Gjerskov som politisk modstander.

- Det gør mig oprigtigt ondt at høre, at Mette Gjerskov er gået bort. Hun var en hårdtarbejdende og ærlig – til tider kompromisløs, men altid en god - kollega. Hun vil blive savnet af både med- og modspillere, skriver han på Twitter.

Mette Gjerskov har været sygemeldt i flere omgange.

Hun blev sygemeldt for anden gang i februar, hvor Jeppe Kofod (S) kom ind som vikar. Siden har Tanja Larsen (S) overtaget hendes plads.

Mette Gjerskov skrev på Facebook i februar, at hun havde smerter som følge af nervebetændelse.

- Jeg har døjet med alvorlige smerter i nogle år - det var derfor, jeg blev sygemeldt sidste år for at blive udredt. Det har vist sig, at årsagen er omfattende nervebetændelse.

Mette Gjerskov blev minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i 2011. Hun var uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og senere blev hun ansat som embedsmand i Fødevareministeriet.

Fra 2013 til 2015 var Gjerskov formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Hun var i en periode også formand for Europaudvalget.

