Christiansborg skal kigge på stigende vandmasser

Formand for Folketingets miljøudvalg mener, at grundvandsstigning er et alvorligt og lidt overset problem.

Flere steder er Danmark ved at drukne i store mængder vand. Årsagen er store nedbørsmængder, og at grundvandet er steget over det meste af landet, skriver Jyllands-Posten mandag.

Professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet mener, at den voldsomme vandmængde er et stigende og overset problem.

Og det er formanden for Folketingets miljøudvalg, Pia Adelsteen (DF), enig med professoren i.

- Vi taler meget om, at der er meget vand på marker, og at der er afvandingsproblemer, siger Adelsteen.

- Men der er ikke rigtig nogen af os, der har spekuleret i, at det er grundvandet, der også stiger. Jeg har i hvert fald ikke. Så på den måde kan man godt sige, at det er et overset problem.

Spørgsmål: Er det noget, I kommer til at tage op politisk?

- Ja. Det vil jeg mene, at vi gør. For vi skal alligevel have kigget på, hvordan vi får lavet afvandinger. Og så vil det være naturligt at tage med.

- Jeg synes, man skal gøre noget ved det. Vi er altså nødt til at have steder, hvor vi kan dyrke korn og andre afgrøder, så vi har noget at leve af, siger Pia Adelsteen.

