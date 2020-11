Christiansborg strammer krav til antal tilhørere

Lovgivningsarbejdet fortsætter trods coronaudbrud, siger Henrik Dam Kristensen.

Folketinget indfører nye restriktioner i forhold til tilhørere ved møder. Men lovgivningsarbejdet forsætter trods coronaudbrud.

Det siger formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen, efter et møde i Folketingets præsidium tirsdag.

- Det er vigtigt, at vi som Folketing kan håndtere hastelove og det parlamentariske arbejde i det hele taget. Vi laver restriktioner, i forhold til hvor mange der kan komme ind og overvære forskellige typer af møder og konferencer.

- Det skal sikre, at vi får et lavere tryk på Christiansborg. Men det er vigtigt, at vi fortsat kan mødes og stemme i Folketinget med god afstand selvfølgeligt, siger Henrik Dam Kristensen.

Han siger, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Folketingets præsidium råd om restriktionerne. Folketinget har indtil nu levet op til myndighedernes anbefalinger, siger Henrik Dam Kristensen.

/ritzau/