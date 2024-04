Christiansborgs berømte elevator koster 18 millioner kroner at fikse

Det berømte paternoster på Christiansborg skal renoveres, og det kommer til at koste 18 millioner kroner, hvilket er "sindssygt mange penge", erkender Folketingets formand, Søren Gade (V).

Det skriver Politiken.

Paternosteret er en elevator, som består af en række kabiner, som konstant kører rundt i en lodret, lukket kreds. Brugerne skal stå af og på i farten. Det er tit et tilløbsstykke ved rundvisninger.

Det må kun bruges af folketingspolitikere og ansatte. Men en journalist eller to er også set bruge det i ny og næ.

Det ville have været billigere at erstatte den med en normal elevator, medgiver Søren Gade.

- Men det er ligesom det, jeg har fået carte blanche til fra præsidiet. Vi har haft det oppe på to-tre præsidiemøder, siger Søren Gade til Politiken.

Prisen kommer bag på ham. Men medlemmerne af Folketingets Præsidium, Folketingets ledelse, mener ifølge Søren Gade altså, at det er prisen værd.

Ifølge mediet skal paternosteret have skiftet tandhjul og kæder. Desuden skal kabinerne, der er lavet af træ, renoveres. Paternosteret har efterhånden i et stykke tid været afspærret og gemt væk bag en afspærring.

Søren Gade mener, at der er tale om "kulturarv", og han siger, at en af de ting, som kollegerne henvender sig mest om til ham, netop er paternosteret. Folketingsmedlemmerne er ifølge Søren Gade irriteret, når det ikke virker.

Det er efter en udbudsrunde, at Folketinget Præsidium har valgt det firma, som skal stå for renoveringen for de 18 millioner kroner.

Liberal Alliances gruppeformand, Ole Birk Olesen, bakker op om de 18 millioner kroner til renoveringen.

Han henviser til, at Christiansborg er en historisk bygning, og at folk på rundvisning glæder sig til at se paternosteret.

- Så det er jo ikke alene en hurtig transportform for Folketingets medlemmer og ansatte, det er også en publikumsfavorit for de mange, mange mennesker, der bliver vist rundt på Christiansborg, siger han til Politiken.

Omvendt mener Enhedslistens Rosa Lund eksempelvis, at det er for mange penge at bruge. Hun kalder det "bevaringsværdigt", men ikke for 18 millioner kroner.

