Chromebook-nøl fra ministre får bekymring til at vokse hos kommuner

52 kommuner må fortsat spejde langt efter regeringens hjælp til, hvordan skolestarten skal håndteres efter sommer vedrørende brug af Chromebooks i folkeskolen.

For nylig har Kommunernes Landsforening (KL) i endnu et brev til tre ministre opfordret regeringen til at komme på banen.

- Regeringen arbejder på sagen, men er ikke klar til at melde noget ud endnu, lyder det fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet til Ritzau.

Det svar betrygger ikke Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der er formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

- Det er godt, at ministeriet ser på sagen, men det har vi hørt dem sige i over to måneder nu.

- De skal bare vide, at for hver dag der går, er der en dag mindre til at forberede sig. Tid er en kæmpe faktor her, og der er en tiltagende bekymring i kommunerne over den usikkerhed, der hersker i forhold til, hvilke løsninger der er gangbare, siger Peter Rahbæk Juel i en skriftlig kommentar.

I slutningen af januar udstedte Datatilsynet et påbud til de 52 kommuner om, at det er deres ansvar, at brugen af Google-produkterne Chromebook og Google Workspace harmonerer med lovgivningen for behandling af data.

Datatilsynet kræver, at kommunerne fra 1. august får bragt orden i sagerne.

Men ifølge kommunerne er der behov for at lovgivningen ændres. Ellers kan kommunerne være nødsaget til helt at afholde sig fra at arbejde med digitale redskaber, når næste skoleår begynder.

- Det vil være tidskrævende og dyrt, og konsekvenserne ved ikke at kunne bruge de digitale redskaber kan blive store ift. selve undervisningen og for prøver. Prøverne kan i det kommende skoleår blive umuliggjort i deres nuværende form, skriver KL-formand Martin Damm (V) i det seneste brev.

Og derfor har KL flere gange bedt om, at regeringen melder sig ind i sagen.

Kommunerne efterlyser, at "regeringen hjælper med muligheden for at sikre et retsgrundlag for særlige videregivelser af data til it-leverandører samt anvendelse af disse data til en række angivne formål".

Brevet er sendt til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Børne- og Undervisningsministeriet og Justitsministeriet henviser begge til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

/ritzau/