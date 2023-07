Church of England vil genindføre gammel straf af præster

Godmorgen på denne 4. juli, som vil byde på fejring af den amerikanske uafhængighedsdag – ikke kun fra amerikanerne selv, men også fra danskere i både Rebild og Aalborg.

Mere om det senere. Først starter vi et helt, helt andet sted.

Største eskalering i 20 år

Et angreb på Vestbredden har siden i går kostet otte mennesker livet og såret mindst 50. Ifølge en talsmand for den israelske hær er det en del af "en omfattende antiterror-indsats", og Berlingske skriver, at operationen kan vare op til 48 timer.

Øjenvidner beretter, at israelske soldater har ødelagt flere huse med bulldozere. Der bor næsten 14.000 palæstinensiske flygtninge i området.

Flere medier kalder det den største israelske militæroperation på Vestbredden i årevis.

I går aftes havde 3000 allerede forladt palæstinensisk flygtningelejr i Jenin i kølvandet på de israelske aktioner. Foto: Jaafar Ashtiyeh/AFP/Ritzau Scanpix

Church of England vil genindføre straf

Inden for de næste dage vil den anglikanske engelske statskirke, Church of England, fremlægge et forslag på et internt kirkemøde.

Kirken vil ifølge Christian Post genindføre biskoppers ret til at fjerne præsters ”hellige ordrer”, og altså gøre præster til almindelige lægmænd, der ikke kan udføre kirkegerninger, hvis de bliver fundet skyldige i alvorlige lovovertrædelser – såsom overgreb.

Denne type straf blev afskaffet i 2003, men da en rapport i 2020 afslørede en usund kultur med mange overgreb i kirken, blev kirken anbefalet at genindføre den "for ofrenes skyld”.

Krænkelsessag skaber undren

Mails fra provsten til præsterne i Søndre Provsti i Aarhus vækker undren – både hos præsterne og hos en kvinde, der i sin tid på teologistudiet indgav en klage over sin underviser på grund af seksuelle krænkelser. Det kan dagens Kristeligt Dagblad berette.

Præsterne undrede sig over mailens oplysning om, at en ny kollega, den tidligere underviser, havde været involveret i en sag om krænkelser.

Kvinden, der følte sig krænket, har undret sig over oplysningerne, som provsten delte om sagen i sine mails, for dem har hun aldrig selv fået.

”Det virker skævt, at klager intet kan få at vide om sin egen sag, mens hele Søndre Provsti kan,” lyder kritikken fra kvindens bisidder.

Danskere fejrer USA's uafhængighedsdag

Festlighederne har været i gang på den anden side af Atlanterhavet siden i går, men også herhjemme er der fest på programmet.

Historisk rollespil er en del af fejringen i delstaten Massachusetts. Foto: Joseph Prezioso/AFP/Ritzau Scanpix

Rebildselskabet fejrer USA’s uafhængighedsdag i Rebild Bakker. Fejringen i Rebild er ifølge Ritzau den største uden for USA, og den har fundet sted siden 1912.

Til festen sidste år fortalte en dansk-amerikaner fra delstaten Arizona, at han hjemme i USA også sørger for at fejre både sankthans og den danske grundlovsdag.