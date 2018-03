Cigaretten er gået fra fast følgesvend til dødelig fjende

Sundhedsministeren skal i dag redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at begrænse rygning, så man i 2030 når det erklærede mål om en røgfri generation. Den lille nikotinpind er på få årtier gået fra at være allemandseje til folkesundhedens fjende nummer ét

”Giv god tobak i julegave – med Siesta kan De give en julegave, der vil blive modtaget med begejstring af alle virkelige rygere.”

Sådan lød det i en reklame for tobaksmærket Siesta Cigarillos i et eksemplar af Kristeligt Dagblad i december 1954. Den var næppe blevet trykt i dag. For at blive i jargonen havde reklamen i nutiden nok været lidt for ”stærk tobak”. Den ville i øvrigt også have overtrådt lovforbuddet mod tobaksreklamer.