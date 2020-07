Fra helt til skurk: 10 citater om den udskældte hvide mand

Den hvide mand har længe indtaget hoved- og helterollen i den vestlige verdens historie, men i de senere år er han i stedet blevet billedet på magtmisbrugeren og undertrykkeren. Kristeligt Dagblad har samlet 10 citater om den hvide mand – sagt af alt fra afrikanske diktatorer til danske politikere

Robert Mugabe (1924-2019), tidligere regeringsleder og diktator i Zimbabwe:

”Den eneste hvide mand, du kan stole på, er en død hvid mand.”

Mark Twain (1835-1910), amerikansk forfatter:

”Der er mange humoristiske ting i denne verden; blandt dem er den hvide mands opfattelse af, at han er mindre uciviliseret end de andre uciviliserede.”

Franciska Rosenkilde (AL), kulturborgmester i København, om hovedstadens vejnavne og statuer:

”Det er den hvide mand, der er repræsenteret alle steder. Så helt grundlæggende er det bare endnu en visualisering af et samfund, der er grundlagt på imperialisme og kapitalisme, som der lige nu er et oprør imod.”

Michael Kimmel, en af verdens førende mande- og maskulinitetsforskere, om gruppen af mandlige vælgere, der gjorde Donald Trump til præsident:

”Den handler om en gruppe af mænd, der repræsenterer fortiden. De har mistet den særstatus, som de havde tidligere, fordi de er hvide og mænd. De tilhører typisk arbejder- og middelklassen, og de kan ikke acceptere, at den hvide mands æra er slut. De er vrede og føler, at de er blevet frataget noget. De føler ikke, at de får det, som de selv synes, at de har fortjent. De ser sig selv som ofre, og deres logik er enkel: Engang havde vi noget, det er blevet taget fra os; vi må kræve det tilbage.”

Kasper Støvring, forfatter og foredragsholder:

”Vanvittige masser af identitetspolitisk vakte studerende og deres slæng af selvretfærdige følgere er ved at rense ud i historien. Væk skal undertrykkende arv fra de 'døde, hvide mænd' – gaderne saneres for statuer, mesterværker censureres, historiebøger omskrives, og pensum erstattes af såkaldt anti-racisme og dyrkelse af minoriteter. Men det var netop de døde, hvide mænd, der skabte den vestlige kulturs storhed.”

Sara Ahmed, australsk-britisk forsker og feministisk aktivist:

”Hvide mænd er en måde at tænke på.”

Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance:

”Trætte og sure, ældre hvide mænd som for eksempel overtegnede skal rumme kvinder. Vi skal rumme etniske minoriteter. Vi skal rumme LGBT'ere. (...) Det ville være logisk, hvis man tog påstanden om rummelighed alvorligt. Imidlertid er det ikke sådan. Trætte og sure, ældre hvide mænd bør pænt og artigt indse, at deres behov er andenklasses. At deres krav om respekt og anerkendelse for alt det, de har bidraget med, er utidigt. At deres verdensbillede ikke er noget værd. Jeg kan sagtens forstå, at kvinderne og de etniske minoriteter og LGBT'erne vil have respekt og anerkendelse. Men det vil de trætte og sure, ældre hvide mænd også.”

Mehmet Necef, lektor på Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, om ”multikulturalisternes” fejlslutning; at det altid er den hvide mands skyld.

”De politisk korrekte forsøger at køre det empiriske materiale – Køln-sexovergrebene – gennem en hakkemaskine, til det på en måde bliver de hvide europæere, der undertrykker og diskriminerer de brune eller de sorte. (...) Alt skal vinkles på den måde, og det er jo en dybt problematisk måde at tænke på. Man udlægger alle fænomener og problemer ud fra én bestemt teoretisk ramme. Man ser bort fra fænomener, som ikke passer til teorien, eller man udlægger den således, at de alligevel passer til teorien. Den hvide danske mand er i sidste ende stadig gerningsmanden, uanset hvad virkeligheden tilsiger.”

Michael Kvium, kunstmaler:

”Det eneste, vi efterhånden ved, er, at den hvide mand er den sidste, man må lave sjov med. Alle andre er ofre.”

Marcus Garvey (1887-1940), jamaicansk-født sort nationalistisk leder:

”Det er lykkedes den hvide mand at undertvinge verden ved at tvinge alle til at tænke på sin måde. Den hvide mands propaganda har gjort ham til hersker over verden, og alle dem, der er kommet i kontakt med den – og accepteret den – er blevet hans slaver.”