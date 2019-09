Cityringen holder næsten tiden og prisen

Københavns nye metrolinje er blevet godt 10 procent dyrere og ni måneder senere færdig end oprindeligt planlagt. Ifølge iagttagere er det overraskende små overskridelser for så stort og kompliceret et projekt

Det koster både tid og penge at bygge en metro. Københavns nye metrolinje, Cityringen, som åbner i morgen, har således kostet 25,3 milliarder kroner at bygge, og byggeriet har stået på i otte år. Undervejs er projektet både blevet 10,5 procent dyrere end forventet og ni måneder forsinket. Men hvis man sammenligner dét med andre projekter i ind- og udland, er det faktisk overras-kende lidt.

Sådan lyder vurderingen fra flere iagttagere. Herunder Otto Anker Nielsen, professor og afdelingsleder ved DTU Transport på Danmarks Tekniske Universitet, som oplyser, at der ”for større bane- og tunnelprojekter ofte er store overskridelser i både budget og tidsplan. Så som sådan er både budgetoverskridelse og forsinkelsen af metroen mindre end for mange tilsvarende projekter.”

Set i et historisk perspektiv er Cityring-planerne overras-kende godt ramt, mener Mikkel Thelle, lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie:

”Der er altid en række politiske processer, som kan forsinke og fordyre denne type projekter. Blandt andet fordi nogle beslutningstagere først skal sælge idéen til andre beslutningstagere. Når man tager det i betragtning, er det temmelig imponerende, hvor meget Cityringen har holdt tidsplanen og budgettet,” siger han.

To af de seneste store europæiske anlægsprojekter sætter Cityringens tids- og budgetoverskridelser i relief. Sidste sommer åbnede Amsterdams nye Noord-Zuid Metro, der forbinder byens nordlige og sydlige forstæder.

Så vidt vides er hollænderne glade for deres nye metro, men mindre glade for, at byggeriet, som blev påbegyndt i 2003, undervejs blev hele otte år forsinket, og at prisen landede på 3,1 milliarder euro – godt 23 milliarder kroner – som var næsten tre gange så meget som budgetteret.

I den britiske hovedstad, London, har bygningsarbejdere siden 2009 arbejdet med Crossrail, et nyt underjordisk togsystem, der forbinder Stor-London fra øst til vest. Oprindeligt var projektet budgetteret til at koste 15,4 milliarder pund – cirka 130 milliarder kroner – men det står nu til at blive mindst 20 milliarder kroner dyrere. Ligesom Cityringen var Crossrail planlagt til at åbne i december 2018, men den tidsplan holdt heller ikke. Og mens Cityringen altså nu er klar, lyder prognoserne, at det bliver slutningen af 2020, måske begyndelsen af 2021, før londonerne kan køre med Crossrail.

Men ifølge Harry Lahrmann, der er lektor og trafikforsker ved Aalborg Universitet, er tids- og budgetoverskridelser ikke altid lig med uduelighed hos planlæggerne. Og det, at planerne bliver holdt, kan lige så vel ses som udtryk for, at der er afsat en rigelig buffer af tid og penge, som at et projekt er stramt styret.

”Det er nærmest umuligt at ramme prisen så mange år før på et så stort og kompliceret projekt som en metro. Så set i det perspektiv er Cityringen meget fint ramt. Men det er straks sværere at regne ud, om man dermed har fået den billigst mulige metro målt i pris pr. kilometer metrospor,” siger han og forklarer:

”Hvis man skal have lavet et nyt køkken og begynder med at tage et relativt stort banklån til det, så øger man chancen for ikke at skulle ud og tage et nyt lån, men man kan stadig ende med et dyrere køkken, end hvis man havde lagt ud med et lille banklån.”

Harry Lahrmann henviser til sin tidligere kollega i Aalborg, Bent Flyvbjerg, som i dag er professor ved University of Oxford og forfatter til bogen ”Megaprojects and Risk”, som argumenterer for, at fortalere for store bygge- og anlægsprojekter systematisk misinformerer politikere, borgere og medier om, hvor dyre og langstrakte projekterne vil blive. For at få opbakning til dem sættes begge dele urealistisk lavt.

Denne effekt gjorde sig også gældende for danske motorvejsprojekter for en del år siden, men i dag er danske planlæggere ifølge Harry Lahrmann nærmere gået i den modsatte grøft og afsætter en så rigelig økonomisk buffer, at der i sidste ende kan afleveres penge tilbage:

”Men forhåbentlig er det muligt at planlægge projekter efter andre mekanismer, end at beslutningstagerne ikke kan leve med budgetoverskridelser og derfor afsætter rigelige midler.”