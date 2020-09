Civil ulydighed i menighedsrådsvalg, verdensrekord i smittede og endnu et svigt i ældreplejen

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

I morgen er der menighedsrådsvalg, hvor folkekirkens medlemmer skal udpege deres lokale menighedsråd for de næste fire år.

Men det kræver fysisk fremmøde at stemme, og det kan blive en hæmsko for ældre borgere, som af frygt for coronasmitte vælger at blive hjemme. Kun i få tilfælde kan man få andre til at stemme for sig via en fuldmagt. Det gælder, hvis man for eksempel er indlagt eller bor på plejehjem eller i anden beskyttet bolig.

Men den særregel gælder ikke alle, og derfor vælger nogle i år at stemme på vegne af for eksempel isolerede ældre, selvom det teknisk set er ulovligt. Det drejer sig simpelthen om at kunne gøre brug af sin demokratiske ret, fortæller lokal menighedsrådsformand fra Melby i Nordsjælland Kristian Kousholt, som har valgt at bakke op om metoden:

”Vi har simpelthen valgt at ty til civil ulydighed, fordi flere i sognet står i samme situation,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Vi har samlet hele dækningen af menighedsrådsvalget 2020 her.

Og folk i risikogrupper gør klogt i at være forsigtige, i takt med at smitten stiger. Lørdag blev dagen med flest smittede siden april, idet Statens Serum Institut noterede 341 nye tilfælde med coronasmitte. For at komme smitten til livs har myndighederne advaret om muligheden for flere lokale tiltag, der blandt andet tæller mundbind flere steder i det offentlige rum og skærpede afstandskrav på uddannelsesinstitutioner. Samtidig satte verden smitterekord søndag med 308.000 nye tilfælde, hvor især Indien, USA og Brasilien bidrager til den kedelige statistik.

Endnu et svigt i ældreplejen dokumenteres med nye optagelser fra TV 2. Optagelsen viser en sosu-assistent tale grimt og ydmygende til en dement beboer. Mens assistenten blev fyret allerede i juli, er politikerne nu kommet på banen, efter optagelserne er blevet offentliggjort. TV 2 har tidligere vist en dokumentar, der med skjult kamera dokumenterer svigt i ældreplejen. Det medførte kraftige reaktioner, og blandt andet Venstre har krævet et større eftersyn af ældreplejen.

Hver fjerde spædbarn, der bliver fjernet fra sine forældre, skifter anbringelsessted minimum én gang, inden barnet er kommet i skolealderen. Det er problematisk, kan man læse i dagens Kristeligt Dagblad, da det er et meget kritisk tidspunkt for barnets videre udvikling.

”Det er i de tidligere år, at relationsdannelsen og tilknytningsmønstrene bliver udviklet hos børn, og selvom det er muligt at ændre mønstret, så er det enormt vanskeligt, når først relationen til en omsorgsperson er skabt. Derfor er det kritisk for småbørn i op til femårsalderen at blive flyttet, for det er et tillidsbrud, der kan skade deres udvikling,” siger Christine Hemme, der er lektor og forsker i sociale anbringelser ved VIA University College.

Menneskerettighedskonventionen er måske fortid i Storbritannien, skriver blandt andet The Independent. Den britiske regering er på vej med et lovforslag, der trækker dem delvist ud af aftalen fra 1950. Det handler især om at fjerne bestemmelser, som hindrer deportation af aviste asylansøgere, og om at beskytte britiske soldater, der opererer i udlandet, mod at blive retsforfulgt for brud på konventionen. Alle europæiske lande med undtagelse af Hviderusland er med i konventionen.

Buddhister skal konfirmeres, mener det norske buddhistforbund. Det skal foregå inden for rammerne af buddhismen, ligesom man også ønsker et buddhistisk alternativ til dåb og begravelse. Men først skal det være muligt med en buddhistisk konfirmation, der for første gang tilbydes til efteråret, hvor forberedelsen består af et kursus på godt 30 timer fordelt på to weekender i oktober og november. Det skriver Vårt Land.

Solsorten er overalt. Den syngende spurvefugl, mange kender fra haven, har fundet vej til de fjerneste egne af verden, så den i dag findes i næsten hele Europa, det nordlige Afrika, New Zealand og Australien. Men i New Zealand bidrager den så meget til spredning af plantefrø, at den påvirker den biologiske diversitet negativt. Tendensen ses flere og flere steder, hvor oprindelige arter fortrænges, forklarer professor ved institut for bioscience på Aarhus Universitet Jens-Christian Svenning til Weekendavisen.