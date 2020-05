Civile i hele landet kan nu redde folk med hjertestop

Fredag udvider TrygFonden sin hjerteløberordning, så frivillige i hele landet kan være med til at redde liv.

Fra fredag kan frivillige i hele landet blive kaldt op af vagtcentralerne i forbindelse med formodede hjertestop.

TrygFondens hjerteløberordning bliver nemlig landsdækkende, oplyser TrygFonden i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at man kan melde sig som frivillig i ordningen og modtage et opkald via telefonen, hvis en person falder om med et formodet hjertestop tæt på.

Det giver mulighed for hurtigt at yde førstehjælp og bringe hjertestartere ud.

Tid er nemlig altafgørende, lyder det fra TrygFonden.

Når en person falder om med hjertestop, falder chancen for overlevelse med 10 procent for hvert minut, der går, indtil den livreddende førstehjælp sættes i gang, skriver fonden i pressemeddelelsen.

Hjerteløberordningen blev sat i gang i Region Hovedstaden 1. september 2017.

I 2018 kom Region Midtjylland med i projektet. I år kom også Region Nordjylland med.

Fredagens udvidelse betyder, at Region Syddanmark og Region Sjælland nu som de sidste regioner vil indgå i ordningen.

