Claus Hjort beskyldes for usandheder på samråd om kampfly

På et samråd sagde Hjort, at forhandlinger med piloter var "i god gænge". Men det kan piloter ikke genkende.

48 timers arbejde om ugen med internationale missioner, en dobbelt så lang missionstid og nedsat ferie.

Der er nogle af kravene til de danske jagerpiloter, som det kræves i forbindelse med indkøbene af 27 nye F35-kampfly. Men det er usikkert, om de er klar til at gå med til drastiske ændringer af deres arbejdsforhold.

Piloterne undsiger den forklaring, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) gav på et samråd 7. december, skriver Jyllands-Posten.

På samrådet sagde ministeren, at forhandlinger om piloternes fremtid var "i en god gænge med HOD", der er piloternes fagforening.

Men ifølge Niels Tønning, formand HOD, havde piloterne på det tidspunkt "aldrig" været inddraget i forhandlinger med Forsvarsministeriet om F-35-programmet.

Ifølge foreningen blev forhandlingerne først indledt i denne uge.

Forhandlingerne om arbejdsforholdene er vigtige for indkøbet af flyene. Ifølge beregninger fra konsulentbureauet McKinsey skal piloterne ændre drastisk på deres arbejdsforhold for, at de 27 kampfly skal kunne løse alle opgaverne.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, kalder det "absurd", at regeringen har forklaret, at der var fremdrift i de vigtige forhandlinger, når de ifølge HOD slet ikke var gået i gang.

- Det ligner et mønster, at hver gang der er noget kritisk om flykøbet, får vi ikke sandheden at vide, siger Eva Flyvholm til Jyllands-Posten. Hun føler sig misinformeret og vil nu kalde ministeren i samråd.

SF's Holger K. Nielsen kalder sagen "langt ude".

Forsvarsministeren afviser at have misinformeret.

- Der er ikke afgivet forkerte oplysninger til Folketinget i det svar, jeg gav til Folketinget på samrådet den 7. december 2017, skriver Claus Hjort Frederiksen blandt andet til Jyllands-Posten.

- Der er indgået aftaler, som på skrift udtrykker parternes (Forsvarsministeriet og HOD) enighed den 11. december 2017 – dermed var forhandlingerne også, som jeg refererede til på samrådet, ”i god gænge” på tidspunktet for samrådet blot fire dage før, lyder det.

Formanden for HOD afviser dog, at de forhandlinger havde noget med F-35-kampflyene at gøre. Ifølge ham handlede de om de eksisterende F-16-fly.

/ritzau/