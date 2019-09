Claus Hjort efter kaos-uger i V: Nu er der talt ud

Claus Hjort havde ikke fantasi til at forestille sig, at partiet skulle udskifte formanden. Nu ser han fremad.

Næsten to kaotiske måneder i Venstre blev lørdag afløst af jubel og fejring, da partiet valgte Jakob Ellemann-Jensen som ny formand og Inger Støjberg som næstformand ved partiets ekstraordinære landsmøde i Herning.

To store personligheder i partiet Claus Hjort Frederiksen (V) og Stephanie Lose (V) var begge til stede.

De to politikere var i august to af hovedpersonerne i partiets tumultariske periode, der på den sidste dag i august endte med, at Lars Løkke trak sig som formand, og næstformand Kristian Jensen fulgte trop.

Claus Hjort, der støttede Lars Løkke, og offentligt irettesatte Kristian Jensen, da Jensen forsøgte at skrinlægge Løkkes idé om en SV-regering, vil nu se fremad. Der er talt ud, forklarer han.

- Det har jo været kaotisk, og det har udviklet sig mere kaotisk, end jeg har nogen fantasi til at forestille mig. Men nu er der talt ud, og vi skal se fremad, siger Claus Hjort.

Med en statusopdateringer på Facebook i august kridtede han stregerne op imellem de to fløje i Venstre, der var blevet blotlagt med Kristian Jensen og Lars Løkke på hver sin side.

- Jeg prøvede bare at gøre opmærksom på, at vi ligesom er nødt til at have fodslag mellem formand og næstformand om den politiske kurs.

- Det mener jeg stadig, var berettiget at gøre opmærksom på. Det er vilkårene i politik, at formand og næstformand har samme opfattelse, siger han.

At partiet i dag står med Jakob Ellemann-Jensen som formand og Inger Støjberg som næstformand, havde han dog aldrig regnet med.

- Lige pludselig bredte det sig, og så skulle både Lars Løkke og Kristian Jensen skiftes ud, og det havde jeg ikke haft fantasi til at forestille mig, siger han.

Han har svært ved at fortælle, om han fortryder noget, når han ser tilbage på de seneste uger.

- Det er svært at vide. På den ene side: Ja. Jeg ville da gerne have undgået balladen. På den anden side: Vi var nødt til at få løst spørgsmålet om, at vi har en formand, og det er formanden, der fastlægger den politiske kurs, siger Claus Hjort, der nu mener, at der er klarhed om det spørgsmål.

Stephanie Lose var en af stemmerne i Venstres bagland, der gerne så Kristian Jensen og Lars Løkke udskiftet. Senere blev hun selv nævnt som næstformandskandidat.

- Jeg ser sådan på det, at uanset hvad der er gået forud for det her, så er det et Venstre, der er fuldt ud klar til at kigge fremad. Der er mulighed for en ny start.

- Jeg tror det er åbenlyst for alle, at det ikke er nemt for et parti som Venstre at være i sådan en situation. Det har været hårdt for rigtig mange mennesker, og det har jo heller ikke altid været kønt at se på, siger hun.

