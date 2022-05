Claus Hjort: Endeligt punktum er sat i lækagesag

Folketingspolitiker Claus Hjort Frederiksen (V) er "mellemfornøjet" over, at sag mod ham ikke skal for retten.

Den tidligere forsvarsminister og mangeårigt folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen (V) mener, at der er sat "et endeligt punktum" i sag om mulig lækage, efter at et flertal i Folketinget har fredet ham.

Det skriver han på Facebook.

Her skriver han, at han personligt er "lidt mellemfornøjet".

- På den ene side siger den gamle politiske fighter i mig, at jeg ville have kæmpet for at blive frifundet, hvilket blandt andre en række juridiske professorer har anset for sandsynligt.

- På den anden side havde jeg jo besluttet at udtræde af Folketinget efter næste valg for at nyde mit otium, og her indgik der jo ikke ligefrem planer om, at jeg skulle gå ud og ind i retssale i måske flere år i en principsag om oppositionspolitikeres ytringsfrihed, skriver Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen har siden slutningen af sidste år været sigtet for at have lækket statshemmeligheder.

Siden har Rigsadvokaten indstillet, at der skal rejses tiltale, men for at det kan lade sig gøre, skal et flertal i Folketinget ophæve hans parlamentariske immunitet. Det har flere partier dog ikke ønsket, og de har derfor fredet ham.

/ritzau/