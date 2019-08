Claus Hjort kritiserer DF: De ville køre Lars Løkke over

Venstreveteranen mener, at Dansk Folkeparti med glæde bragte VLAK-regeringen i mindretal.

Venstrenestor Claus Hjort Frederiksen bragte søndag sindene endnu mere i kog i det uroramte parti.

Det skete, da han på Facebook erklærede, at det delte formandskab mellem V-formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen er afsluttet.

Men nok så interessant kom den magtfulde Venstre-veteran i opslaget med en bandbulle mod de partier, som Venstre havde som samarbejdspartnere i seneste valgperiode fra 2015 og frem til i år.

Claus Hjort Frederiksen peger i opslaget på, at det var andre partier i blå blok, der førte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen til den konklusion, at en SV-regering skulle være Venstres førsteprioritet efter folketingsvalget 5 juni.

Ikke mindst Dansk Folkeparti (DF) får verbale hug af den tidligere finans- og forsvarsminister.

- Alle ved, at jeg igennem årene har været varm fortaler for samarbejdet med DF, men jeg har kunnet konstatere, at DF gerne ville bringe Venstre i mindretal og med skadefryd set statsministeren (Lars Løkke, red.) kørt over.

- Derfor virker det lidt komisk på mig, når vi nu angribes for at svigte blå blok, skriver Claus Hjort Frederiksen.

I forrige valgperiode havde Dansk Folkeparti flere mandater end Venstre, der først gik i regering alene og senere fik De Konservative og Liberal Alliance med gennem i alt fire tumultariske år.

Claus Hjort Frederiksen kritiserer Dansk Folkeparti for at have haft som prioritet at "lave forlig med Mette Frederiksen og at bringe regeringen i mindretal".

Kritikken er bemærkelsesværdig, mener politisk kommentator Noa Redington.

- Claus Hjort får sagt meget tydeligt, at Dansk Folkeparti ikke skal være overdommer for, hvad det vil sige at være et borgerligt parti. Det kan han slet ikke tage alvorligt på baggrund af den måde, DF har opført sig på de seneste par år.

- Han lægger hele sin personlige prestige og historik ind i det, han siger. Det var Claus Hjort, der i sin tid sagde, at der var et værdifællesskab mellem Venstre og DF.

- Nu får han altså sagt, at DF ikke har bidraget til at styrke det borgerlige Danmark. Han får sagt, at DF tværtimod har ydmyget statsministeren (Lars Løkke, red.) gang på gang og har skabt tvivl om, hvad det borgerlige Danmark egentlig var, siger Noa Redington.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl ønsker ikke at kommentere sagen. Det oplyser partiet.

/ritzau/