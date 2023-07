Claus Hjort rejser opsigtsvækkende påstand i spionsag: Barbara Bertelsen fik snebolden til at rulle

Det var Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, der var ansvarlig for, at Venstres mangeårige nestor Claus Hjort Frederiksen i efteråret 2021 blev sigtet for at have lækket statshemmeligheder i den såkaldte spionsag.

Således lyder en påstand fra Claus Hjort Frederiksen, der blev rejst i Jyllands-Postens politiske podcast "Under gulvtæppet".

Sagen kort: I 2020 hjemsendte regeringen fem ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), efter at tjenesten var blevet skarpt kritiseret af et uafhængigt tilsyn for at have brudt loven i et hemmeligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA.

Claus Hjort Frederiksen blev, fortæller han i podcasten, så stødt over hjemsendelsen, at han i december 2021 medvirkede i tv-programmet "Lippert" på TV 2 News. Her fortalte han om et hemmeligt overvågningssamarbejde mellem USA og Danmark, hvor danske borgeres datakabler blev aflyttet af amerikanerne.

Det var angiveligt Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, der skulle have sørget for, at Claus Hjort Frederiksen blev sigtet for at have røbet statshemmeligheder. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

"Departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, blev under 'Lippert'-udsendelsen vred og ringede til departementschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth, og sagde, at nu skulle der gøres noget ved ham Hjort," fortæller Claus Hjort Frederiksen. Hvor han har de informationer fra, vil han ikke uddybe.

Kort tid efter udsendelsen blev han sigtet af politiet for at have røbet statshemmeligheder.

Claus Hjort Frederiksen har flere gange kaldt sigtelsen, der kan resultere i flere års fængsel, for politisk motiveret, og han har flere gange særligt rettet skytset mod daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) og Socialdemokratiet for at have forsømt deres ansvar. Det er dog første gang, at han føjer Statsministeriet og departementschefen i kritikken og påstår, at de skulle have ført an i sigtelsen.

"Det er jo derfor, jeg siger, at denne her sag er politisk, fordi selvfølgelig handler en departementschef ikke på egen hånd," siger Claus Hjort Frederiksen i podcasten. Han tilføjer, at det ifølge straffeloven er justitsministeren, der bestemmer, om en sag skal rejses eller ej i potentielle forbrydelser om læk af statshemmeligheder, der kan have konsekvenser for Danmarks udenrigspolitik.

Hverken Statsministeriet, Justitsministeriet eller Nick Hækkerup vil kommentere på påstanden til Jyllands-Posten.