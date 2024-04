Claus Hjort ser Vanopslagh som borgerlig statsministerkandidat

Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen ser Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, som det oplagte bud på en statsministerkandidat fra blå blok.

Det siger han i et interview med Berlingske.

- Det er helt åbenlyst, at det er ham, der står i spidsen for det store, borgerlige parti. Derfor er det også oplagt, at han tager den opgave på sig.

Claus Hjort Frederiksen har tidligere været forsvarsminister og finansminister for Venstre og har i dag en plads i partiets forretningsudvalg og i dets hovedbestyrelse.

Da Troels Lund Poulsen (V) blev valgt som partiets formand i efteråret, sagde han, at han ikke var statsministerkandidat, selv om Venstres formand traditionelt set altid har været det.

Det er en udmelding fra Troels Lund Poulsen, som Claus Hjort Frederiksen fortsat bakker op om, og som netop giver plads til at kigge mod Alex Vanopslagh.

Derudover mener Claus Hjort Frederiksen, at det ville fremstå "totalt latterligt og naragtigt at stille sig op og sige, at man vil være statsminister, når partiet ikke er større".

Han kalder Alex Vanopslagh for vellidt, dygtig og "kvik i pæren" samt et meget ansvarsfuldt og tænkende mennesker, som vil kunne klare at blive statsministerkandidat.

Udmeldingen kommer i forbindelse med et interview, hvor Venstre som parti får en hård medfart af den erfarne Venstre-mand.

I hans øjne står partiet i sin værste krise nogensinde. Særligt med tanke på, at meningsmålingerne har sendt det ned under ti procent, når det gælder opbakning fra vælgerne.

Årsagerne til Venstres nedtur skal blandt andet findes i, at både Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg forlod partiet for at stifte konkurrerende partier i form af henholdsvis Moderaterne og Danmarksdemokraterne.

Desuden blev den daværende formand Jakob Ellemann-Jensen sygemeldt med stress, efter at partiet var gået ind i den nuværende SVM-regering.

Det har været "sindssygt og ufatteligt hårdt", siger Claus Hjort Frederiksen.

Til sidst nævner han planerne om at lægge en afgift på landbruget som et af partiets selvskabte problemer.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen har flere kræfter i Venstre forsøgte at tvinge partiet til at vælge side - at det enten skal være et by- eller landparti. Men det er en forkert tilgang, mener han.

