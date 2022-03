Claus Hjort vil have hurtig afklaring på lækagesag imod sig

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ønsker ikke, at myndighederne opgiver sagen om lækage imod ham eller fravælger at føre sagen i retten, fordi hans kone er syg.

Han ønsker heller ikke, at anklagemyndigheden rejser tiltale for en mindre alvorlig paragraf, end den paragraf om statshemmeligheder han er sigtet efter.

Det siger han i et interview med Politiken.

- Mit gode navn og rygte er ødelagt. Så det nytter ikke, at de finder en eller anden paragraf om tavshedspligt, der giver 10 dagbøder a 1000 kroner, siger Claus Hjort Frederiksen til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bagefter kan de så sige, at han blev jo dømt, og derved bliver mistanken hængende i luften. For min hæderligheds skyld må jeg forlange, at hvis der kommer en retssag, bliver jeg bedømt efter paragraffen om landsforræderi, tilføjer han.

I januar kom det frem, at den tidligere minister var sigtet efter paragraf 109 i straffeloven. Den handler om at røbe statshemmeligheder.

Det skete, omkring en måned efter at fire nuværende og tidligere ansatte i de danske efterretningstjenester blev sigtet efter samme paragraf. Det var blandt andet den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.

I interviewet understreger Claus Hjort Frederiksen, at det er uacceptabelt for ham, hvis sagen trækker ud - eksempelvis til efter et valg.

- Det haster. Jeg synes, det er uacceptabelt, hvis regeringen og myndighederne træffer beslutning om, at den her sag bare skal trækkes i langdrag til efter folketingsvalget, siger han.

Samtidig er det en sag, der har haft store menneskelige konsekvenser for ham, fortæller han.

Claus Hjort Frederiksen bekymrer sig også for, hvilken betydning sagen kan have for samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester, og han ser gerne, at sigtelsen kommer frem i offentligheden.

- Altså, sidder de i udlandet og tænker: Hold kæft, mand. Findsen, som vi kender rigtig godt, og Hjort – de er jo nogle kæmpe forbrydere. Det piner mig og også min egen familie, siger han, og understreger, at han gerne ser en hurtig afklaring.

/ritzau/