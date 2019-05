Claus Hjort vil have kvinder ind hos specialstyrkerne

Særlig deling skal forberede kvinder til Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen, foreslår minister.

Flere har forsøgt. Men endnu er ingen kvinder kommet igennem nåleøjet til den operative del af de danske specialstyrker.

Det skal der laves om på, mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Han foreslår en forsøgsordning, der skal bane vejen for kvinder til de fysisk udfordrende uddannelser.

En særlig deling på 30 værnepligtige skal give kvinder tiden og de fysiske forudsætninger til at søge ind hos Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen, forklarer han.

- Kvinder vil kunne gøre rigtig god gavn i de operative styrker, siger han.

- I urolige egne af verden - Irak eller Syrien - optræder voldtægt nogle gange som et krigsmiddel, og der er erfaringen, at kvinder, som har været udsat for den slags ting, helst vil tale med kvinder.

Ministeren ønsker ikke at sætte et mål for, hvor mange kvinder fra den særlige deling, der skal blive optaget, før forsøget er en succes.

Han mener, at "målet er, at de kan løse de samme opgaver" som mændene, men påpeger også, at de ville skulle løse mange andre opgaver end at være i decideret kamp.

- De opgaver, de skal løse, bliver kampstøttefunktioner, efterretningsopgaver og medicinske opgaver. Der er alle mulige opgaver, der skal løses, siger han.

Aktuelt kræver optagelse hos for eksempel Jægerkorpsets uddannelse ikke, at man har en militærbaggrund.

Det kræver til gengæld blandt andet, at man består fysiske test og gennemgår en psykologsamtale.

Både til optagelsen og under uddannelsen vil kravene være de samme for kvinderne, forklarer Claus Hjort Frederiksen.

- Men vi ved, at det tager længere tid for kvinder at blive trænet op til den fysiske standard, som mændene har, siger han.

Forsvarsministeren anerkender, at der er udfordringer i forhold til både det fysiske aspekt og i forhold til at gøre kulturen i hæren mere attraktiv for kvinder.

Omkring syv procent af alle ansatte i det danske forsvar er kvinder, og det kræver også en bred indsats at få det tal til at stige, mener han.

- Det, der er afgørende, er, at forsvaret også bliver en mangfoldig arbejdsplads, siger ministeren.

Ordningen vil Claus Hjort Frederiksen gennemføre efter årsskiftet, hvis han bliver siddende som minister.

