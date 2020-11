Cluster 5-corona har ikke ramt mennesker i slutoktober

Bekymrende coronamutation har ikke ramt nye personer i to sidste uger af oktober, oplyser minister.

Der er ikke fundet tilfælde af smitte med cluster 5-varianten af corona i mennesker i Nordjylland i uge 43 og 44.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

Cluster 5-mutationen har skabt bekymring hos regering og danske sundhedsmyndigheder, fordi vurderingen var, at den kunne svække en kommende vaccine.

Den var en stor del af årsagen til, at regeringen traf beslutningen om, at alle mink i Danmark skal aflives. Det har dog vist sig, at regeringen ikke har grundlag i loven for den beslutning, og de afventer derfor, om et flertal i Folketinget stemmer for at give lovhjemlen.

11 personer er bekræftet smittet med cluster 5-mutationen.

/ritzau/