"Cluster 5" har sat Nordjylland på vågeblus

* Myndighederne har fundet en særlig minkrelateret variant af coronavirus, som har fået navnet cluster 5.

* Det er en virusvariant, der er konstateret på fem nordjyske minkfarme og hos 12 personer i Nordjylland.

* Mutationen af virus er angiveligt sket ved vandring fra menneske til mink og tilbage fra mink til menneske.

* Problemet er, at minkvarianten i laboratorieforsøg har vist sig mindre følsom over for antistoffer.

* Det betyder, at en kommende vaccine mod covid-19 kan vise sig mindre effektiv over for denne variant.

* På den baggrund har regeringen beordret alle mink aflivet.

* Desuden er der indført særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner, hvor minkvarianten angiveligt har været mest udbredt.

* Det gælder Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø.

* Borgerne opfordres til at undlade at krydse kommunegrænser og så vidt muligt arbejde hjemmefra.

* Desuden lukker restauranter, værtshuse og barer, ligesom skoleelever i de ældste klasser skal modtage hjemmeundervisning.

* Restriktionerne gælder frem til 3. december.

Kilder: Statens Serum Institut, Ritzau.

