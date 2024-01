CO2-belastningen fra strøm er faldet 75 procent på 10 år

Sidste år kunne du med endnu bedre samvittighed tænde for stikkontakten derhjemme, end du kunne for 10 år siden.

Foreløbige tal fra Green Power Denmark viser, at den gennemsnitlige CO2-udledning per forbrugt kilowattime sidste år udgjorde 96 gram CO2.

Det er en fjerdedel af den gennemsnitlige udledning i 2013, der udgjorde 363 gram.

Og det er 23 procent lavere end forrige års tal.

Det er ifølge Kristian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Denmark, et bevis på, at den grønne omstilling har virket.

- Det skyldes, at der blev stillet rigtigt mange nye solceller op i slutningen af 2022 og første halvdel af sidste år. Desværre var det samme ikke tilfældet for vindmøllerne, siger han.

Oven i den ekstra kapacitet inden for vedvarende energi herhjemme importerede vi også en masse grøn strøm fra vores nabolande.

Også det får CO2-belastningen til at skrumpe.

Kristian Jensen har en forhåbning om, at udviklingen kan fortsætte de kommende år.

- I disse uger bliver der koblet yderligere 350 megawatt havvind på elnettet, hvilket øger den nuværende vindkapacitet med 15 procent.

- Og vi har lige indviet en el-forbindelse til Storbritannien, der gør det muligt både at sælge og købe grøn strøm ad den vej.

- Men vores udfordring er, at selv om der kommer flere solcelleparker og vindmøller, kommer der også flere varmepumper. Der kommer flere elbiler på vejene, og der er flere fjernvarmeselskaber, der bruger varmepumper i stedet for gasfyr.

- Så vi skal hele tiden løbe stærkere og producere endnu mere grøn strøm for at kunne blive ved med at presse tallet ned, siger han.

