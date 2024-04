CO2-rally trækker 1500 mennesker til rodeotyr og afgiftsmodstand

Blandt halmballer, traktorer og en rodeotyr holder Inger Støjberg lørdag et såkaldt CO2-rally for at markere modstanden mod planerne om en drivhusgas på landbruget

Det utraditionelle vælgerarrangement sker, fordi det er "knaldsjovt".

- Det er knaldsjovt at hylde dansk landbrug og diskutere CO2-afgiften på den her måde, siger Inger Støjberg efter sin tale på en gård uden for Randers.

Danmarksdemokraterne anslår selv, at der er mødt omkring 1500 mennesker op.

Artiklen fortsætter under annoncen

De bliver mødt med øl, arrangørerne har klistret etiketter med 'en nejer' på, og vinderen på rodeotyren får en airfryer.

- Hvis man havde holdt et traditionelt møde, og det gør vi også nogle gange, er det ikke med samme fremmøde. Hvis vi havde holdt det en onsdag aften i et forsamlingshus, så var der ikke mødt 1500 op.

/ritzau/