Concito-økonom ønsker mere CO2-pisk og mindre gulerod

Der er masser af gode tanker i de tre forslag til en ny model for CO2-afgifter, som en ekspertgruppe har fremlagt tirsdag.

Men der er nogle usikkerheder ved beregningerne bag modellerne, som bekymrer Torsten Hasforth, der er seniorøkonom ved den grønne tænketank Concito.

Han er umiddelbart tilhænger af den første model, hvor man ved hjælp af en ensartet CO2-afgift på tværs af brancher og virksomheder når den billigste og mest effektive besparelse.

Den har dog en indbygget risiko for, at den såkaldte lækageeffekt udhuler gevinsten.

Lækage er et begreb, der dækker over, at hvis højere afgifter eksempelvis lukker en produktion i Danmark, så risikerer man, at den samme vare bare bliver produceret et andet sted, uden at den samlede CO2-udledning falder.

- Det nytter jo ikke noget, at vi lukker Aalborg Portland og så bare køber sort, tysk cement i stedet for, som Torsten Hasforth beskriver det.

Han hilser derfor den tredje model velkommen. Her reduceres CO2-afgiften for visse industrier samtidig med, at man indfører en belønning til de virksomheder, der lykkes med at indfange og lagre noget af den CO2, de udleder.

Torsten Hasforth mener dog, at ekspertgruppens rabat til de store udledere er alt for stor.

- Det giver mening, hvis vi havde 100 procent sikkerhed for, at beregningerne holder stik, og vi når målene med indfangning og lagring.

- Men man smider incitamentet til at reducere CO2-udledningen væk, når afgiften bortfalder, og så håber man, at guleroden er nok. Det kan vi bare ikke være sikker på.

- Jeg tror, at hvis vi bare skubber lidt til disse industrier, så skal de nok finde løsningerne. Og der mangler der måske lidt en pisk i model tre, siger han.

Oplægget fra ekspertgruppen indgår som et indlæg i de forhandlinger mellem de politiske partier, der venter forude.

Her er Torsten Hasforths råd til politikerne, at de skal være modige.

- De skal huske, hvorfor de satte den her øvelse i gang. Det ville være ærgerligt, hvis de glemmer, at det her handler om, at vi skal have en afgift, der er effektiv og skaber et stærkt incitament, siger han.

