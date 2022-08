Coop-chef spår billigere fødevarer til efteråret: Vi har set det første lyspunkt

Fødevarepriserne er steget med over 15 procent i forhold til august måned for ét år siden ifølge Danmarks Statistik. Men hvad gør de stigende priser ved danskernes indkøbsvaner, og hvordan prøver dagligvarebutikkerne at holde dem nede?

Kristeligt Dagblad har spurgt Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop, der står bag kæderne SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Irma, Fakta og 365discount.

Har danskerne ændret indkøbsvaner i takt med de stigende priser?

I bund og grund spiser danskerne det samme som før, men vi køber billigere varianter. Populært sagt er der to bevægelser. Den ene er, at man "går ned ad gaden", det vil sige forbi supermarkeder som Kvickly og SuperBrugsen og hen til discountbutikkerne som Fakta og 365discount. Den anden er, at man "går ned ad hylden", fordi de fineste og dyreste varer står øverst, og de billigste står nederst. Folk har dog ændret kødvaner. For et år siden kostede en pakket hakket oksekød omkring 33 kroner, nu er det omkring 53 kr. Folk køber mere kylling og mindre ko og gris.

Kan det ikke skyldes anbefalinger vedrørende klima og sundhed?

Det er en bevægelse, vi har set siden 2015, men den er accelereret, siden Rusland gik ind i Ukraine.

Går prisstigningerne ud over salg af bæredygtige varer som for eksempel økologi?

Salget af økologi ligger nogenlunde stabilt, fordi mange basisfødevarer er økologiske og prisforskellen til konventionelle varer ikke er ret stor. Det gælder for eksempel havregryn. Men øko-salget plejer at vokse støt, og nu er det stagneret.

Hvordan sænker man prisen på en vare, der er dyrere at handle ind hos leverandøren?

Det kan man ikke. Men man kan nogle gange finde en anden leverandør. Da det var svært at få madolie lige efter Ruslands invasion af Ukraine, lykkedes det os for eksempel at købe madolie i Frankrig i stedet for i Ukraine. Vores indkøbere har en stor opgave i at finde varerne fra alternative forhandlere. De har markant mere travlt for tiden.

Hvordan forsøger I ellers at sænke priserne?

En anden måde, som Kvickly og SuperBrugsen netop har meldt ud, er at udpege en række varer og sætter prisen meget ned på dem i håb om, at få flere kunder i butikkerne - og få dem til at komme tilbage. Det ekstra salg opvejer den lavere pris.

Hvor længe vil prisstigningerne fortsætte?

Vi håber, at de begynder at falde i efteråret. Vi har set de første leverancer af korn komme ud af Ukraine og dermed det første lyspunkt. Men pris-situationen er skabt af mange ting. Blandt andet er der også stadig efterdønninger efter corona, og containerskibe holder de forkerte steder i verden. Der opstår nervøsitet i hele forsyningskæden, når der sker noget som for eksempel krigen i Ukraine. Alle led prøver at afdække risikoen ved at låse priserne fast i lange kontrakter. De kontrakter skal også afvikles, før der kan komme ændringer.

Så priserne er låst i dyre kontrakter?

Priserne kunne være steget endnu mere, hvis kontrakterne ikke var blevet låst. Nogle af dem afvikles hurtigere end andre. For eksempel er forsyningskæden lang, når det gælder om at få en ko til at vokse op, men kortere når det handler om at bage et brød. Prisfaldet vil logisk komme først på varer, hvor kæden er kort. Men igen: Det er styret af rigtig mange faktorer.

Hvad er dit bedste råd til den almindelige forbruger?

Det har altid været sund fornuft at gå efter tilbud, og det tror jeg bliver en endnu bedre forretning hen over efteråret, for når krybben er tom, bides hestene: Konkurrencen vil skærpes mellem butikkerne. Så hold øje med tilbudsaviserne.

Har du selv ændret indkøbsvaner?

Jeg steger mere i rapsolie end i smør. Jeg køber stadig æg, men jeg er irriteret over prisen.