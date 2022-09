Coop forudser butiksdød blandt små brugser efter høje energipriser

Små dagligvarebutikker er ofte lokalsamfunds livsnerve, siger Coop, der frygter, at flere må dreje nøglen om.

De stigende priser udgør en akut situation for mange små dagligvarebutikker rundt om i de danske landsbyer.

Det fortæller Jens Juul Nielsen, som er informationsdirektør i Coop.

- De stigende energipriser har bragt de lokale butikker i en alvorlig situation. Flere befinder sig på afgrundens rand, hvor de er lukningstruede.

- Der er en gruppe butikker, der har et beskedent økonomisk grundlag at stå imod med. De stigende energipriser kan blive tuen, der får det store læs til at vælte.

Informationschefen understreger, at Coop håber på og arbejder for at undgå lukninger.

- Men vi må være ærlige og sige, at der er butikker, som ikke overlever det her næsten uanset hvad, hvis det fortsætter ret meget mere med energipriser på det her niveau.

Jens Juul Nielsen vil ikke sætte tal på, hvor mange butikker der risikerer at måtte dreje nøglen om.

Mandag middag klokken 12.00 slukkede Coop lyset i deres 300 Dagli'Brugsen-butikker landet over for at gøre opmærksom på udfordringen med de høje priser på energi.

- Det er hårdt for alle borgere og for alle i detailhandlen, men det har en særlig samfundsmæssig konsekvens for de mindre lokale butikker.

- De har en afgørende betydning, fordi de ofte er den lokale livsnerve som den eneste dagligvarebutik. Det er her, man mødes, og som gør det attraktivt at bo i en lille by, siger han.

