Coop følger konkurrent og nedsætter priser på personlig pleje

Coop Danmark vil "i løbet af meget kort tid" nedsætte priserne på personlig pleje.

Det oplyser informationsdirektør i detailhandelsvirksomheden Jens Juul Nielsen skriftligt til Ritzau.

- Vi følger daglig priserne hos vores konkurrenter. Det gør vi også her. Og vi vil sikre, at vi har absolut konkurrencedygtige priser - også på personlig pleje, skriver han.

Oplysningen om prisnedsættelserne kommer, efter konkurrenten Salling Group torsdag ifølge TV 2 har nedsat prisen på 300 dagligvarer i personlig pleje i Føtex og Bilka.

Ifølge TV 2 har Salling Group valgt at sænke priserne, fordi man vil "investere i at sikre kunderne lavere normalpriser" efter en lang periode med inflation og prisstigninger på dagligvarer.

Føtex er én af de to detailkæder, hvor Salling Group har valgt at sænke priserne. TV 2 Østjylland har talt med direktør i Føtex Morten Møberg, som fortæller, at flere prisfald kan være på vej.

- De her prisfald er fuldt ud finansieret af egen lomme. Det er et strategisk valg. Vi følger markedet rigtig meget, og så snakker vi om priserne med leverandørerne, siger han til mediet.

Priserne er i gennemsnit blevet sænket med 22 til 23 procent.

Og det kommer til at koste "et betydeligt beløb", siger Morten Møberg til mediet.

Derfor er håbet også, at noget af beløbet kommer tilbage, fordi kunderne køber mere, siger han til mediet.

Salling Group omfatter blandt andre Netto, Føtex, Bilka og Salling.

Indtil sidste år havde Coop Danmark Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, 365discount, Irma, Coop.dk Shopping og Coop.dk MAD.

Men på grund af store underskud i 2022 valgte man i januar at samle kæderne, så man fremover kun har Coop, 365discount og Brugsen.

/ritzau/